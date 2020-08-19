В Германии начали тестировать выплату безусловного базового дохода

В Германии с 18 августа стартовало первое в истории страны долгосрочное исследование безусловного (гарантированного) базового дохода.

Как сообщили в Немецком институте экономических исследований (DIW), в рамках исследования 120 добровольцев, которые зарегистрируются для участия в проектах, будут получать ежемесячно 1433 евро ($1711) в течение трех лет, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

Проводить исследование будет DIW совместно с инициативой Mein Grundeinkommen (Мой основной доход), а также Институтом Макса Планка и Кельнского университета.

Выплаты участникам исследования, которые будут финансироваться за счет частных пожертвований, начнутся с весны следующего года.

"Мы хотим знать, как это (получение базового дохода, – ред.) алияет на поведение и отношения, и может базовый доход помочь справиться с текущими вызовами в нашем обществе", – рассказал Михаэль Бомаер из инициативы Mein Grundeinkommen.

Представляя проект, Юрген Шуппе из DIW отметил, что, хотя во всем мире уже проводились исследования на эту тему, их результаты были ограничены.

"Они либо устарели, либо не поддаются обобщению, или изучают базовый доход только для безработных. В этом смысле мы действительно закладываем новые научные основы в Германии с помощью этого исследования", – сказал представитель института.

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Одна из главных дискуссий вокруг идеи общего безусловного базового дохода состоит в том, побуждает ли это людей активнее участвовать в участии в экономических отношениях или интегрироваться в общество, или же это только поощряет лень.

В то же время всеобщее введение базового дохода стоило бы чрезвычайно дорого. Например, если бы а Германии, население которой составляет около 83 миллионов человек, каждый в месяц получал бы 1000 евро – на это пришлось бы тратить ежегодно почти триллион евро. Сейчас, по данным Федерального статистического ведомства, общие ежегодные государственные расходы Германии составляют чуть менее 1,5 триллиона евро.