Количество случаев самовольного возобновления газоснабжения на Закарпатье выросло в 3,3 раза

За 7 месяцев 2020 года работниками групп по прекращению/восстановлению газоснабжения потребителям в Закарпатской области было выявлено 453 случая самовольного возобновления газоснабжения, что в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда это количество составляло 137.

Как сообщает пресс-служба АО "Закарпатгаз", общая сумма доначислений потребителям по этим случаям составляет почти 2 млн грн, передает БизнесЦензор.

Только за июль зафиксировано 178 случаев самовольного возобновления газоснабжения. Больше всего в Ужгородском районе – 93, в Виноградовском и Тячевском – по 21 случаю.

Самовольно восстанавливают газоснабжение закарпатцы, которым оно было прекращено по представлению снабжающей компании из-за наличия задолженности за потребленное топливо. Однако вместо того, чтобы погасить долги, отдельные потребители пытаются самостоятельно восстановить газоснабжение своей квартиры или дома.

"Когда потребители самовольно восстанавливают газоснабжение после механического отсоединения, они фактически повторяют правонарушения во второй раз. В таком случае газоснабжения отрезается в точке присоединения мощности, то есть за пределами домохозяйства", – пояснили в компании.

После выявления нарушения и механического отсоединения от сети представитель отдела инспектирования составляет соответствующий акт и представляет его на рассмотрение специальной комиссии.

"В итоге потребитель должен возместить не только текущую задолженность, но и стоимость объемов газа (определенных по предельным нормам потребления), а также стоимость услуги по механическому отсоединению от газораспределительной сети. Таким образом, сумма долга растет в разы", – подчеркивается в сообщении.

Читайте также: "Закарпатгаз" подаст в суд на 9000 должников

К примеру, в селе Баранинцы в Ужгородском районе потребителю, который сам сорвал пломбу и подключился к газоснабжению, только за услуги приостановки/возобновления пришлось заплатить 2900 гривен, не считая текущей задолженности.

"Но проблема не только в оплаченных потребителями дополнительных средствах. Самовольное возобновление представляет опасность для здоровья и даже жизни. Ведь такие действия проводятся не профессионалами и с нарушениями техники безопасности. Это может привести к аварийной ситуации или утечке газа. Как следствие – отравление угарным газом или взрыв", – пояснил старший мастер отдела инспектирования АО "Закарпатгаз" Михаил Шовкович.

В компании напомнили, что на период карантина в Украине введен мораторий (запрет) на отключение потребителей от газоснабжения в случае непроплаты счетов за потребленный газ или услугу по распределению. Однако, в случае такого нарушения как самовозобновление представитель оператора ГРМ (на Закарпатье это – АО "Закарпатгаз") обязан прекратить допущенное нарушение путем механического отсоединения газовых сетей потребителя от газораспределительной системы.