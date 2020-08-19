Госкомиссия пересмотрит карантинные ограничения минимум в 13 регионах, – Ляшко

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в четверг пересмотрит уровни эпидемической опасности как минимум в 13 регионах.

Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Завтра будут пересмотрены уровни эпидопасности на основании количества заболевших за последние 14 дней. В предыдущий четверг таких регионов было 10", – сказал санитарный врач.

Ляшко уточнил, что количество областей, где будут рассмотрены и распределены территории на зоны, уже достигло 13.

"Но мы ожидаем завтрашнего дня, потому что динамика показывает, что могут присоединиться и другие области", – сказал главный санврач страны.

Ляшко также сообщил, что дополнительные медучреждения для больных коронавирусной болезнью в среду откроют в шести регионах: это Киев, Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Ривненская области.

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Он добавил, что своим решением Комиссия по ТЭБ и ЧС обязала все органы местного самоуправления обеспечить подведением кислорода как минимум 80% коек, выделенных для предоставления помощи пациентам с COVID-19.

Согласно данным, обнародованным на сайте Минздрава в среду, загрузка коек пациентами с COVID-19 по состоянию на 18 августа превышает порог в 50% в девяти регионах: Киеве (50,4%), Винницкой (88,3%), Волынской (80,1%), Закарпатской (59,8%), Ивано-Франковской (75,5%), Львовской (52,5%), Тернопольской (64,7%), Ривненской (52,6%) и Черновицкой (65,0%) областях.

Количество новых случаев на 100 тыс. населения за 14 дней превышает установленный показатель в 40 чел. в Киеве, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Одесской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областях.

Охват тестированием во всех регионах соответствует установленному Минздравом критерию.

Как сообщалось, ранее Кабинет министров внес изменения в условия распределения регионов на четыре зоны и введения карантинных ограничений. Теперь будут учитывать новые случаи заболевания на 100 тысяч населения за последние 14 дней. Ослабить введенные ограничения также можно будет не раньше, чем через 14 дней.