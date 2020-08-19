Региональная Газовая Компания вошла в Топ-10 лучших работодателей Украины

"Региональная Газовая Компания" вошла в первую десятку Рейтинга работодателей-2020 от журнала ТОП-100.

Как сообщает пресс-служба компании, РГК получила самую высокую оценку среди представителей газового сектора в рейтинге, передает БизнесЦензор.

"Лидирующие позиции на рынке труда РГК обеспечила за счет построения собственной корпоративной модели развития человеческого капитала – действует многоуровневая программа обучения и совершенствования сотрудников, основанная на принципах открытости и инноваций", – сказано в сообщении.

В компании уточнили, что программа охватывает линейный персонал, среднее звено управленцев и топ-менеджмент. Для этого созданы два обучающих центра –в Харькове и Ивано-Франковске. Также налажено сотрудничество с ведущими национальными бизнес-школами – КМБШ (Киев) и ЛБШ (Львов).

Модули развития сотрудников РГК построены на принципах case-study и micro learning. Теоретический материал составляет 60% занятий, а остальные 40% — это дискуссии и практическая обработка реальных кейсов. Особый акцент сделан на командной работе сотрудников по внедрению проектов.

"По итогам двух лет работы наших программ мы видим прогресс – сотрудники получают карьерный рост, повышают профессионализм. Постоянно совершенствуясь, они становятся агентами изменений в компании", – отметила руководитель департамента управления персоналом РГК Юлия Карбовская.

Такая стратегия кадрового развития получила высокую оценку – Юлия Карбовская в этом году также попала в список лучших HR-директоров Украины – в рейтинге HRD она вошла в ТОП -30.

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По данным журнала ТОП-100, в Рейтинг работодателей-2020 вошло более 140 компаний. Итог рейтинга сформирован на основании трех оценок: голосования читателей на сайте Delo.ua (20%), экспертного жюри (60%) и редколлегии (20%).

Журнал ТОП-100 – это серия авторитетных независимых рейтингов различных сегментов украинского рынка. Журнал издается с 1999 года, и за 20 лет существования он завоевал доверие украинской бизнес-среды.

"Региональная Газовая Компания" – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направлены на повышение качества клиентского обслуживания, модернизации отрасли и внедрения европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, на обслуживании которых находится более 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн. потребителей газа.