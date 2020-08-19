Кабмин изменил формулу расчета минимальной цены на электроэнергию "Энергоатома"

Кабинет министров внес изменения в положение о возложении специальных обязательств (ПСО) на участников рынка электроэнергии для обеспечения общественных интересов в части определения себестоимости электроэнергии, произведенной НАЭК "Энерготаом".

Как передает БизнесЦензор, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 19 августа.

Как пояснил заместитель министра энергетики Юрий Бойко, изменения предлагается внести в постановление Кабмина о ПСО на рынке электроэнергии.

"Изменение касается одного слова пункта 9. С целью более корректного учета показателя себестоимости предлагается в формуле определения цены покрытия себестоимости использовать не полную, а производственную себестоимость. Таким образом мы сможем исключить те виды деятельности НАК "Энергоатом", которые не касаются к ффункционирования ПСО. В частности деятельность ТашлыкскоыйГАЭС, Александровской ГЭС и теплоснабжение городов-спутников", – сказал заместитель министра.

Как сообщалось, Кабинет министров 5 августа принял постановление о внесении изменений в действующую модель ПСО, предусматривающих продажу НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" электроэнергии "ГарПоку" по цене 10 грн/МВт-ч.

"Энергоатом" должен продавать "ГарПоку" объемы электроэнергии, необходимые для обеспечения населения, "Укргидроэнерго" – 30% своего ресурса.

До принятия постановления "Энергоатом" должен был продавать 80% электроэнергии "ГарПоку" для обеспечения населения по цене 566,7 грн/МВт-ч.

В то же время, согласно постановлению Кабмина №694 от 5 августа, о внесении изменений в положение о возложении специальных обязательств на участников рынка электроэнергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка, НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" должны обеспечивать средневзвешенную цену продажи электроэнергии на всех коммерческих сегментах на уровне не ниже цены покрытия себестоимости, высчитанной по специальной формуле. По мнению "Энергоатома", это не позволит ему конкурировать на рынке с другими игроками.