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"Укрзализныця" подписала 307 договоров об аренде недвижимости через РroZorro

"Укрзализныця" больше года сдает в аренду объекты высоколиквидного недвижимости через площадки РroZorro. С момента первых торгов проведено 1 113 аукционов в ProZorro, где разыграно 425 лотов. По результатам проведенных торгов подписано 307 договоров.

Об этом сообщает медиацентр "Магистраль", передает БизнесЦензор.

Сейчас на стадии подписания четыре протокола и еще шесть договоров.

Чаще всего железнодорожную недвижимость берут в аренду юридические лица и физические лица-предприниматели.

Срок аренды определен до трех лет, потому что при таких условиях не требуется нотариальное заверение сделки, а затем отпадает необходимость в дополнительных затратах.

Вместе с тем предусмотрена возможность пролонгации договора, если речь идет о крупных объектах недвижимости.

Автор: 

оренда (398) нерухомість (566) Укрзалізниця (4833)


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