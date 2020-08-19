"Укрзализныця" подписала 307 договоров об аренде недвижимости через РroZorro

"Укрзализныця" больше года сдает в аренду объекты высоколиквидного недвижимости через площадки РroZorro. С момента первых торгов проведено 1 113 аукционов в ProZorro, где разыграно 425 лотов. По результатам проведенных торгов подписано 307 договоров.

Об этом сообщает медиацентр "Магистраль", передает БизнесЦензор.

Сейчас на стадии подписания четыре протокола и еще шесть договоров.

Чаще всего железнодорожную недвижимость берут в аренду юридические лица и физические лица-предприниматели.

Срок аренды определен до трех лет, потому что при таких условиях не требуется нотариальное заверение сделки, а затем отпадает необходимость в дополнительных затратах.

Вместе с тем предусмотрена возможность пролонгации договора, если речь идет о крупных объектах недвижимости.