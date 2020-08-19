Кабмин принял постановление для финансирования местных выборов

Кабинет министров 19 августа утвердил порядок финансирования избирательных комиссий (ИК) во время подготовки и проведения местных выборов, которые пройдут в Украине в воскресенье, 25 октября.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, его реализация обойдется без дополнительного финансирования из госбюджета и будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных программами "Руководство и управление в сфере проведения выборов и референдумов" и "Субвенция из госбюджета местным бюджетам на проведение местных выборов".

В соответствии с порядком финансирования ИК, расходы на подготовку и проведение очередных местных выборов осуществляются Центральной избирательной комиссией (ЦИК) - за счет выделенных на выборы средств из госбюджета и территориальными ИК - за счет средств местного бюджета, полученных как субвенция из государсвенного.

Согласно документу, в случае проведения местных выборов ЦИК определяет объем бюджетных средств и осуществляет их распределение после согласования с Минфином, а Казначейство перечисляет субвенцию в соответствии с помесячной росписью ассигнований госбюджета на счета местных бюджетов.

Далее Совет министров Автономной Республики Крым и областные госадминистрации распределяют средства между городскими и районными бюджетами, а исполнительные органы последних – между бюджетами в районах и городах.

В порядке уточняется, что территориальная местная комиссия обязана вернуть неиспользованные ею средства на счет местного бюджета не позже чем через неделю со дня официального размещения результатов местных выборов.

Кроме того, не позже чем через 10 дней комиссии необходимо подать местному совету финансовый отчет о поступлении и использовании средств, а также ведомость о зарегистрированной в Казначействе бюджетной кредиторской задолженности и документы, которые ее подтверждают.

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Уточняется, что погашение кредитной заложенности, возникшей вследствие выделения суммы на выборы в меньшем объеме, чем предусмотрено бюджетными предназначениями, осуществляется до окончания бюджетного периода.

Согласно порядку, после перечисления Казначейством оставшихся средств с госбюджет, которое осуществляется в конце бюджетного периода или по письменному требованию ЦИК, областной совет (Совет министров АРК) осуществляет корректировку показателей местного бюджета.

Указывается, что расходы на подготовку и проведение повторных выборов депутатов осуществляются за счет средств соответствующих местных бюджетов.

Кроме того, Кабмин в среду одобрил постановление об утверждении порядка финансирования изготовления органами ведения Государственного реестра избирателей (ГРИ) списков избирателей и именных приглашений с целью подготовки и проведения голосования на местных выборах.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, его реализация также обойдется без дополнительного финансирования из госбюджета и будет осуществляться в пределах "Субвенции из госбюджета местным бюджетам на проведение местных выборов" и средств местных бюджетов.

В проекте постановления указывается, что очередные местные выборы финансируются субвенциями из госбюджета, направленными в местные, а повторные и промежуточные – средствами местных бюджетов.

Составление и подача финансовой и бюджетной отчетности об использовании бюджетных средств, выделенных для изготовления списков избирателей и именных приглашений, а также контроль за их целевым и эффективным использованием осуществляется в определенном законодательством порядке, уточняется в документе.