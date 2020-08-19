Кабмин поручил усилить взыскание задолженности по ЕСВ

Кабмин поручил Министерству юстиции усилить взыскание задолженности по уплате единого социального взноса (ЕСВ), а Министерству экономики и Гоструда – проверить соблюдение законодательства в сфере трудовых отношений и уплаты ЕСВ.

Такое протокольное поручение инициировал министр финансов Сергей Марченко в ходе правительственного заседания 19 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Главам гособладминистраций и Киевской ОГА поручено создать рабочие группы по погашению задолженности по ЕСВ.

Как пояснил Марченко, сокращение задолженности по уплате ЕСВ необходимо для своевременного финансирования пенсий.

Ранее сообщалось, что в этом году благодаря увеличению минимальной заработной платы Пенсионный фонд дополнительно получит около 1,7 млрд грн и еще 1,2 млрд грн НДФЛ распределятся между местными бюджетами и госбюджетом.