Кабмин разрешил инспекторам "Укртрансбезопасности" проводить рейдовые проверки в одно лицо

Кабинет министров Украины разрешил инспекторам Государственной службы по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") проводить рейдовые проверки в одно лицо.

Соответствующее постановление Кабмин принял на заседании 19 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кабмин также разрешил "Укртрансбезопасности" проводить габаритно-весовой контроль (ГВК) силами двух должностных лиц ведомства либо одним должностным лицом с привлечением должностных лиц соответствующего подразделения Нацполиции, "Укравтодора" или балансодержателя пункта ГВК.

Ранее рейдовые проверки могли проводиться группой из не менее двух должностных лиц "Укртрансбезопасности", а ГВК - только с привлечением должностных лиц Нацполиции, "Укравтодора", предприятий сферы управления "Укртрансбезопасности", балансодержателя пункта ГВК или должностных лиц органа местного самоуправления/госадминистрации.

По мнению разработчика документа - Министерства инфраструктуры Украины, - его принятие позволит более эффективно использовать человеческий ресурс "Укртрансбезопасности" и усилить контроль на дорогах.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, на балансе "Укртрансбезопасности" состоят 78 передвижных пунктов ГВК, для обеспечения круглосуточной работы которых необходимо задействовать 624 сотрудника. При этом штатным расписанием "Укртрансбезопасности" предусмотрено всего 141 должностное лицо, привлеченное к проведению рейдовых проверок и осуществлению ГВК (22% от необходимого количества).