"Оператор ГТС" закупит 126 пикапов Mitsubishi за 95 миллионов

ООО "НИКО Центр Киев" поставит в адрес ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) 126 автомобилей-пикапов Mitsubishi L200 за 92,462 млн грн при ожидаемой сумме закупки 95,317 млн грн.

Об этом сообщается на портале ProZorro, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Соответствующее объявление о намерении заключения договора с победителем проведенного тендера на поставку пикапов опубликовано на портале 18 августа.

В тендере участвовало четыре компании, в том числе ООО "Арма Моторс" также предлагало Mitsubishi L200 за 93,4 млн грн, а компании "Гранд Мотор" и "Сервисный центр "Диамант" – автомобили Toyota Hilux, соответственно за 95,317 млн грн и 95,3 млн грн.

Срок поставки автомобилей – до 31 мая 2021 года, предусмотрена оплата в течение 30 календарных дней после поставки товара.

Автомобили Mitsubishi L200 2,4 TD MT Invite, которые будет поставлять победитель, выпущены не ранее 2019 года, рассчитаны на пять человек, имеют грузоподъемность 915 кг, со смонтированным коммерческим КУНГОм (без боковых окон), оснащены дизельным двигателем объемом 2,44 тыс. куб. см., Евро-5.

"Оператор газотранспортной системы Украины" обеспечивает бесперебойное функционирование ГТС Украины, интегрированной в газотранспортную систему Европы. ОГТСУ осуществляет транзит природного газа из РФ в страны Европейского союза и транспортирует его по магистральным газопроводам для потребителей всех регионов Украины.

Как сообщалось, компания также закупает 9 междугородных автобусов МАЗ за 41,37 млн грн.

"НИКО Центр Киев" – официальный дилер Mitsubishi в Киеве.