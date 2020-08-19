SkyUp изменит порядок возврата средств за билеты на отмененные рейсы

Авиакомпания SkyUp в начале сентября 2020 года изменит систему возмещения стоимости билетов на рейсы, которые были отменены в связи с карантинными ограничениями.

Об этом говорится в сообщении авиакомпании, передает БизнесЦензор.

"Уже сейчас пассажир может самостоятельно управлять своими бронированием и выбирать вид возврата средств за билет в случае отмены рейса. А через несколько недель мы запустим личный баланс пассажира, на который будут автоматически зачислены и храниться средства за отмененный билет в полном объеме". - сказано в сообщении.

Отмечается, что это позволит пассажиру сразу после отмены рейса располагать средствами за неиспользованный билет для приобретения любых билетов или услуг авиакомпании.

Сейчас, если рейс отменен из-за карантина или из-за отсутствия разрешения на въезд граждан Украины в определенные страны, для возмещения стоимости билета пассажир может выбрать промокод, бесплатно изменить даты путешествия в течение года или вернуть деньги.

После внедрения новой системы в случае отмены рейса (по любой причине: по инициативе авиакомпании или вследствие карантина) полная стоимость билета будет в то же время автоматически зачислена на баланс пассажира в личном кабинете. С этого момента пассажир может использовать эти средства на любые билеты или услуги авиакомпании. Средства будут оставаться на счете и будут действительны без ограничений во времени и могут быть использованы для любого лица, не только для владельца счета.

Также будет возможность для пассажира вывести средства на карту. Для этого в личном кабинете можно самостоятельно оформить и отправить претензию в авиакомпанию. После ее рассмотрения средства, подлежащие возврату, будут зачислены на банковскую карту, с которой производилась оплата билета.

"Если вы покупали билеты в авиакассе, для зачисления полной стоимости билета на отмененный рейс на ваш личный баланс вам нужно обратиться к авиакомпании", - отмечается в сообщении.