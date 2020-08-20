Кабмин утвердил критерии для проверок компаний по трудоустройству за границей

Кабинет министров утвердил критерии, по которым будет оцениваться степень риска от осуществления хозяйственной деятельности в сфере посредничества в трудоустройстве за рубежом.

Соответствующее постановление было принято на заседании правительства 19 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Согласно документу, периодичность проведения плановых мероприятий государственного контроля будет зависеть от степени риска, определенного по сумме баллов по ряду критериев.

Согласно проекту постановления, среди установленных Кабмином критериев оценки риска работы компаний по трудоустройству за границей: срок деятельности, фактическое количество трудоустроенных лиц за границей, наличие жалоб, количество выявленных по результатам проверки нарушений.

В зависимости от оценки этих критериев будет определена периодичность проведения проверок компаний по трудоустройству за границей.

"Принятое правительством решение позволит определять наиболее рисковых посредников в трудоустройстве за рубежом, которые ранее уже допускали нарушения требований законодательства, и направить государственный надзор (контроль) именно на предупреждение негативных последствий и опасностей для людей", – заверили в Минэкономики.