Евросоюз отказался признать Лукашенко президентом Беларуси

Главы государств и правительств стран ЕС не признают результатов выборов президента Беларуси.

Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила по итогам чрезвычайного саммита, состоявшегося накануне в Брюсселе, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

"Выборы не были ни справедливыми, ни свободными, и по этой причине результат этих выборов не может быть признан", – сказала Меркель, которая с 1 июля возглавляет Совет ЕС.

Канцлер ФРГ по итогам продолжавшихся около трех часов консультаций подчеркнула, что у ЕС нет никаких сомнений в том, что имели место массовые нарушения, а также осудила жестокое насилие против людей.

Меркель заявила, что все политзаключенные должны быть безоговорочно освобождены. Кроме того, необходим национальный диалог, на котором настаивает оппозиция.

Глава Евросовета Шарль Мишель также подчеркнул, что итоги выборов не будут признаны. Кроме того, ЕС введет санкции против "значительного числа тех, кто ответственен за насилие в республике и фальсификацию на выборах".

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Руководитель Евросовета уточнил, что будет изучен "вопрос включения в санкционный список Лукашенко". Мишель также призвал Минск найти мирный выход из кризиса.

В свою очередь председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия выделит свыше 50 млн евро на поддержку белорусского народа, а Брюссель "готов сопровождать мирную демократическую передачу власти в Беларуси".

В частности, Европейская комиссия выделит 53 млн евро для поддержки белорусского народа. Из этой суммы 3 млн евро пойдут на помощь жертвам репрессий и гражданскому обществу. Кроме того, значительная часть предназначена для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.

Для участия в саммите, проходившем в формате видеоконференции, многие главы государств и правительств стран ЕС специально прервали летнюю паузу.

Тем временем в Беларуси уже деcятый день не стихают акции протеста и забастовки, начавшиеся после президентских выборов 9 августа.

Главный кандидат от оппозиции на президентских выборах в Беларуси 9 августа Светлана Тихановская ранее призвала Европейский совет не признавать официальных результатов голосования, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко получил более 80% голосов.