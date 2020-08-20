ЕБРР выделил группе ОККО кредит на $35 миллионов

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) открыл кредитную линию размером в $35 млн млн для сети АЗС "ОККО" сроком на 7 лет.

Как сообщает пресс-служба компании, средства будут использованы на финансирование капитальных расходов и пополнения оборотного капитала, передает БизнесЦензор.

В частности, благодаря привлеченным средствам ОККО планирует расширить свою форвардную программу по обеспечению агропроизводителей материально-техническими ресурсами: топливом, минеральными удобрениями, природным газом, финансами и другим.

Кроме того, часть кредитных поступлений будет направлена на улучшение логистической инфраструктуры, а также на усовершенствование автозаправочных комплексов.

В компании уточнили, что сегодня общий объем кредитного финансирования ОККО со стороны ЕБРР уже превысил $270 млн.

В 2009 году Европейский банк реконструкции и развития вошел в акционерный капитал ОККО, став миноритарным совладельцем компании.

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Как сообщалось, в июле 2020 кредитную линию для компании объемом $35 миллионов также открыла Международная финансовая корпорация – подразделение группы Всемирного банка, в том числе для покупки мощностей для хранения топлива в Херсоне.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал рассмотрение дела о концентрации в виде приобретения АО "Концерн Галнафтогаз" (группа "ОККО") доли в уставном капитале ООО "НАФТА-трансшипмент", которое осенью 2019 года стало покупателем арестованной в рамках расследования преступлений группировки Сергея Курченко Херсонской нефтеперевалки.





"Галнафтогаз" является крупнейшим в Украине розничным дистрибьютором автотоплива и третьей компанией по количеству АЗС. По состоянию на декабрь 2019 года компания владела и эксплуатировала 11 нефтебаз (две из которых планируется закрыть) и 402 АЗС, из которых 357 АЗС под маркой ОККО.

Холдинговой компанией "Галнафтогаза" выступает GNG Retail Public Limited, которой принадлежит 90% акций. Основателем и конечным бенефициаром группы является Виталий Антонов, а миноритарным пакетом акций GNG Retail Public Limited владеет Европейский банк реконструкции и развития.