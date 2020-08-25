Ferrexpo Жеваго назначила нового главу совета директоров

Британская Ferrexpo plc, контролирующая в Украине Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (ПГОК и ЕГОК), назначила новым председателем совета директоров Лучио Дженовезе вместо подавшего в отставку Стива Лукаса

Дженовезе становится председателем совета директоров с 25 августа вместо Стива Лукаса, который выйдет из состава совета и с должности председателя, как было объявлено ранее, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В пресс-релизе компании отмечается, что Дженовезе давно сотрудничает с Ferrexpo и вновь вошел в состав совета директоров в феврале 2019 года.

При этом уточняется, что из-за различных ролей, которые Дженовезе выполнял в компании и ее дочерних компаниях в течение последних 9 лет, он не будет считаться независимым во время своего назначения председателем, как этого требуют правила Кодекса.

Как отмечается в годовом отчете и финансовой отчетности компании за 2019 год, комитет по назначениям уже пытается добиться дальнейшего назначения подходящего независимого неисполнительного директора для усиления совета и соответствующих комитетов совета. Начался дополнительный процесс назначения нового независимого неисполнительного директора, который находится в ведении комитета по назначениям.

Читайте также: Ferrexpo Жеваго получило $250 миллионов чистой прибыли за полгода

Как сообщалось, на состоявшемся 28 мая собрании акционеров Ferrexpo глава совета директоров Стив Лукас проинформировал компанию о решении по личным причинам и другим деловым обязательствам уйти в отставку с должности председателя и с должности члена совета директоров после того, как будет организован последовательный процесс преемственности.





На собрании акционеры проголосовали за избрание членами совета директоров Грэма Дакомба и Фиону МакОлэй. Также были переизбраны членами совета директоров Крис Мо, Лучио Дженовезе, Константин Жеваго (за него проголосовало 67,59% акционеров).

Вместе с тем, Виталий Лисовенко не получил необходимого количества голосов независимых акционеров для переизбрания, после чего его кандидатура будет выставлена на повторное голосование. Если переизбрание Лисовенко будет одобрено большинством голосов всех акционеров на втором общем собрании, он будет переизбран до следующего годового общего собрания.