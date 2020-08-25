Рада одобрила предоставление госгарантий по кредитам для бизнеса на 5 миллиардов

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в государственный бюджет на 2020 год "О предоставлении государственных гарантий на портфельной основе и внедрении финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №3659 в редакции комитета за основу проголосовали 255 народных депутатов.

Предложение сократить сроки подготовки документа ко второму чтению поддержали 250 нардепов.

Документом предусмотрена возможность предоставления в 2020 году государственных гарантий по кредитам для микро-, малого и среднего бизнса в объеме до 5 млрд грн на портфельной основе. Такая гарантий на должна превышать 80% общей суммы таких долговых обязательств по портфелю кредитов и 80% по каждому отдельному кредиту.

Законопроектом вводится программа госгарантий на портфельной основе до конца года (то есть временно), в дальнейшем в зависимости от эффективности введения указанного нового механизма возможно его введение на постоянной основи.

Как отмечается в выводах парламентского комитета по вопросам бюджета, к повторному рассмотрению в законопроект был внесен ряд изменений.

В частности, из проекта документа исключен пункт относительно возможности предоставления государственных гарантий по решению Кабинета министров по кредитам для "Укргидроэнерго" на строительство третьей очереди Днестровской ГАЭС и проекта строительства Каневской ГАЭС.

При этом законопроект дополнен новыми положениями относительно предоставлению права Минфину осуществлять по решению Кабмина дополнительный выпуск облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для докапитализации Государственного ипотечного учреждения с целью расширения кредитования приобретения жилья.

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Как сообщалось, в июле Верховная Рада провалила законопроект о запуске госгарантий по кредитам для бизнеса на 5 миллиардов.

Напомним, ранее заместитель министра финансов Василий Шкураков заявлял, что правительство планирует предусмотреть 5 млрд грн на предоставление государственных гарантий на портфельной основе в 2020 году и запустить эту программу уже в августе.

Кабинет министров еще 3 июня одобрил законопроект, призванный предоставить малому и среднему бизнесу доступ к финансовым ресурсам путем получения кредитов с частичной государственной гарантией по новой программе "Новые деньги". Законопроект предусматривает предоставление гарантий по кредитам на 5 млрд грн для микро, малого и среднего бизнеса.

Такие гарантии будут предоставляться Министерством финансов по пулом кредитов субъектов хозяйствования, которые будут выдаваться банками-кредиторами. Ожидалось, что после утверждения парламентом соответствующих изменений в Бюджетный кодекс и закон "О государственном бюджете на 2020 год", правительство отдельными решениями установит условия отбора банков и порядок предоставления таких гарантий.

Запуск так называемого "портфельного" кредитования ранее анонсировали премьер-министр Денис Шмыгаль и президент Владимир Зеленский.