В Германии зафиксировано крупнейшее падение экономики с 1970 года

Немецкая экономика во втором квартеле 2020 года упала на 9,7%, что меньше предварительных оценок снижения ВВП Германии на 10,1%.

Об этом сообщило статистическое ведомство ФРГ Destatis, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

В то же время падение в 9,7% все равно является намного худшим показателем, чем на пике финансового кризиса в 2009 году, когда в первом квартале того года немецкая экономика сократилась на 4,7%.

Также этот показатель является наихудшим показателем с начала ежеквартального подсчета изменений ВВП ФРГ в 1970 году.

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Как сообщает статистическое ведомство, увеличение государственных расходов, направленных на борьбу с последствиями экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, привело в Германии к бюджетному дефициту в размере 3,2%, в то время как за аналогичный период прошлого года был зафиксирован профицит бюджета в размере 2,7%.

В Destatis такое рекордное падение объясняют резким снижением экспорта и импорта товаров и услуг, потребительских расходов граждан, а также инвестиций предприятий в оборудование из-за пандемии коронавируса.