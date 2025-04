Глава НБУ пообещал поверенной США продолжить реформу управления в госбанках

Национальный банк Украины (НБУ) считает своими приоритетными задачами усиление корпоративного управления и снижение доли плохих кредитов в государственных банках.

Об этом глава правления НБУ Кирилл Шевченко заявил в ходе встречи с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

"На прошлой неделе я начал встречи с наблюдательными советами государственных банков, в которых подтвердил поддержку Национальным банком корпоративного управления. В этом вопросе работает универсальное правило: чем лучше выстроена система корпоративного управления, тем лучшие показатели имеет финансовое учреждение", – сказал глава НБУ.

"Также нам необходимо решить вопрос работы государственных банков с плохими кредитами. Вопрос болезненный, мы будем продолжаем совместную работу с банками ради его решения", – добавил Шевченко.

В свою очередь временный поверенный в делах США в Украине поддержала эти направления работы НБУ.

"Месяц назад у нас с вам состоялась первая встреча в формате Большой семерки. Рада услышать, что вы планируете продолжать последовательную политику Национального банка. Нас очень радует, что мы с вами "в одной лодке" в вопросе реформы корпоративного управления в государственных банках, которую вы планируете продолжать и усиливать. И, конечно, мы рады, что вы готовы решать такие вызовы как снижение доли плохих кредитов в государственных банках", – отметила Кристина Квин.

Кирилл Шевченко и Кристина Квин также обсудили продолжение сотрудничества Украины с международными партнерами, в частности Международным валютным фондом. Глава НБУ отметил, что центробанк выполнил все обязательства в сфере его ответственности в рамках программы сотрудничества.

Кроме этого, Шевченко рассказал о планах Национального банка в продвижении устойчивого развития государства и "зеленого" банкинга в Украине. Так, НБУ планирует присоединиться к сети центральных банков и надзорных органов для экологизации финансовой системы (Network for Greening the Financial System) и сети устойчивого банкинга (Sustainable Banking Network).