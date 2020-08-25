Цены на арбузы за неделю упали на 30%, – УПОА

В Украине наблюдается снижение цен на бахчевые культуры, в сегменте косточковых и ягодных культур некоторые позиции показали рост цен.

Об этом сообщила директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации Катерина Зверева в комментарии Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Говоря о ягодном сегменте, в частности, эксперт отмечает прежде всего продолжающееся повышение цен на голубику.

"Сокращение предложения голубики в условиях активного спроса - основная причина роста цены на данную ягоду в Украине на сегодня", - рассказала Зверева.

По словам Зверевой, в то же время садоводы, которые в настоящий момент реализуют голубику поздних сортов, получили возможность снова повысить цены на свою продукцию. В результате данных ценовых корректировок голубика на украинском рынке в середине минувшей недели предлагалась к продаже по 150-220 грн/кг, что в среднем на 10% дороже, чем неделей раннее.

Кроме того, как заметила специалист, продолжается рост цен на малину - на минувшей неделе украинские хозяйства реализовывали эту ягоду по цене в диапазоне 65,26-110,15 грн/кг, а ежевика, напротив, снизилась в цене - в среднем до 50,12 грн/кг, хотя предложение продукции уже сократилось до минимума.

Директор по развитию УПОА отмечает в сегменте земляники садовой рост предложения ягоды ремонтантных сортов, чему сопутствует снижение цен. Под конец минувшей недели земляника садовая в Украине подешевела до 55,07-65,26 грн/кг.

Зверева указала, что в сегменте бахчевых культур за последнюю неделю цены на арбузы просели почти на 30%.

"Одним из ключевых факторов, поддержавших негативную ценовую динамику в сегменте арбузов на украинском рынке, была первая в этом сезоне крупная поставка бахчевых средствами речной логистики, с основной зоны производства - юга - к основному центру потребления - в Киев. Как только объем был сформирован и в закупках крупных партий арбузов за короткий отрезок времени потребности не стало, цены начали снижаться", - пояснила Зверева.

В свою очередь, дыня на минувшей неделе подешевела незначительно - с 4,96 грн/кг до 4,13 грн/кг, заметила она.

Также, по словам директора по развитию ассоциации, в фруктовом сегменте, на минувшей неделе стабильным был лишь рынок сливы, которая, как и раньше, предлагалась по 11,01-17,07 грн/кг.

Тем временем Зверева отметила, что на рынке абрикоса отмечалось снижение минимальных пределов ценового диапазона до 12,12 грн/кг, хотя цены на качественную продукцию все еще достигали 40,20 грн/кг.

Диапазон цен в сегменте персика несколько сузился. В целом персик подешевел, и цены не превышали 30,02 грн/кг. Тем не менее минимальный их уровень несколько поднялся до 20,10 грн/кг ввиду сокращения предложения продукции низкого качества.