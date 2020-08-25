Данилишин усомнился в получении двух траншей от МВФ в этом году

Председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин считает малореалистичным получения двух траншей МВФ в 2020 году.

Об этом Данилишин написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Сотрудничество с МВФ будет продолжаться. Поддержка международных партнеров остается одним из самых весомых факторов макрофинансовой стабильности в Украине. Очевидно, базовый сценарий с получением двух траншей до конца текущего года - в сентябре и декабре - малореалистичный. Скорее всего, мы можем рассчитывать на получение транша в четвертом квартале 2020 года", - написал Данилишин.

Вместе с тем, плановый пересмотр программы с МВФ, мо его мнению, должен сопровождаться пересмотром концептуальных основ сотрудничества и его фокусировки в поддержку национальных интересов Украины, а не только международных инвесторов.

"Приоритетом программы с МВФ должна быть поддержка реформ, направленных на обеспечение устойчивого экономического роста и повышения благосостояния граждан Украины". - добавил Данилишин.

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Как сообщалось, 10 июня совет директоров Международного валютного фонда утвердил новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша в SDR1,5 млрд ($2,1 млрд) намечено четыре пересмотра программы – по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года. Планируется, что по итогам двух пересмотров в этом году Украина сможет получить еще по SDR500 млн, а по итогам двух пересмотров в следующем году – суммарно еще SDR1,1 млрд ($1,5 млрд).

Однако ожидавшийся в июле визит миссии МВФ в Украину не состоялся. По данным СМИ, МВФ мог "заморозить" программу помощи Украине посли отставки главы Нацбанка Якова Смолия, который заявил о давлении со стороны властей на независимость НБУ.