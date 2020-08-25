АМКУ оштрафовал производителя колготок за использование дизайна упаковки белорусского конкурента

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал производителя колготок ООО "АНИТА КО" на 52 тыс. грн за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции в виде использования оформления упаковки продукции без соответствующего разрешения и распространение информации, вводящей в заблуждение потребителей.

Как сообщает пресс-служба АМКУ, решение принято по итогам рассмотрения жалобы белорусского производителя СООО "Конте Спа" относительно неправомерного использования украинским производителем дизайна упаковок колготок, передает БизнесЦензор.

При рассмотрении дела специалисты Комитета выяснили, что СООО "Конте Спа" на территории Украины реализует колготки под торговой маркой "Conte" с уникальным стилем оформления упаковок еще с 2014 года. На них, среди прочего, изображен международный сертификат Confidence in textiles, подтверждающий качество тканей и текстильных изделий.

Компания сообщила, что на рынке Украины продаются колготки с дизайном упаковок, которые имитируют их собственный, но с другим названием – "Anita" – от ООО "АНИТА Ко", зарегистрированного только в 2016 году.

При этом проведенный АМКУ сравнительный анализ подтвердил, что композиция основных элементов упаковок, цветовая гамма, внешний вид, размещение фото, обозначений, символов и изобразительных элементов на упаковках очень похожи. Также продукция ООО "АНИТА КО" содержала сертификационный знак "Confidence in textile "OEKO-TEX".

"Результаты экспертизы объектов интеллектуальной собственности дали все основания полагать, что действия ООО "АНИТА Ко" по использованию оформления упаковок продукции, которое наследует оригинальное оформление упаковок продукции СООО "Конте Спа", не может быть случайным. Такие действия были совершены сознательно с целью создания условий для спутывания потребителем продукции", – отмечается в сообщении.

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Также оказалось, что в соответствующем реестре сертификации на сайте OEKO-TEX вообще отсутствует информация о получении "АНИТА КО" для продукции под торговой маркой "Anita" знака качества и безопасности.

В итоге АМКУ признал, что ООО "АНИТА КО" нарушило законодательство о защите от недобросовестной конкуренции: использовало без разрешения "Конте Спа" схожее оформление упаковок чулочно-носочных изделий, а также распространяло ложную информацию о производителе продукции и получении знака качества и безопасности .

Как следствие компания оштрафована на 52 тыс. грн и обязана прекратить вышеуказанные нарушения.