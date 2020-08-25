Lufthansa ввела бесплатное перебронирование билетов до конца года

Deutsche Lufthansa AG позволяет пассажирам перебронировать авиабилеты без каких-либо сборов до конца текущего года.

Об этом сообщается в пресс-релизе авиаперевозчика, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Это касается авиакомпаний группы (SWISS, Lufthansa, Austrian Airlines и Brussels Airlines) и с настоящего момента распространяется на все новые бронирования и все маршруты.

"Однако клиенты могут понести дополнительные расходы, если, например, исходный класс бронирования больше не доступен при перебронировании на другую дату или место назначения. Любая разница потребует дополнительной оплаты", - говорится в сообщении.

Этот шаг Lufthansa обусловлен тем, что страны продолжают вводить ограничения на поездки для того, чтобы предотвратить рост числа случаев заражения коронавирусом COVID-19. Ожидается, что спрос на пассажирские авиаперевозки не вернется к уровню 2019 года в течение нескольких лет.