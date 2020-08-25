БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
301 0

Lufthansa ввела бесплатное перебронирование билетов до конца года

Lufthansa ввела бесплатное перебронирование билетов до конца года

Deutsche Lufthansa AG позволяет пассажирам перебронировать авиабилеты без каких-либо сборов до конца текущего года.

Об этом сообщается в пресс-релизе авиаперевозчика, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Это касается авиакомпаний группы (SWISS, Lufthansa, Austrian Airlines и Brussels Airlines) и с настоящего момента распространяется на все новые бронирования и все маршруты.

"Однако клиенты могут понести дополнительные расходы, если, например, исходный класс бронирования больше не доступен при перебронировании на другую дату или место назначения. Любая разница потребует дополнительной оплаты", - говорится в сообщении. 

Этот шаг Lufthansa обусловлен тем, что страны продолжают вводить ограничения на поездки для того, чтобы предотвратить рост числа случаев заражения коронавирусом COVID-19. Ожидается, что спрос на пассажирские авиаперевозки не вернется к уровню 2019 года в течение нескольких лет.

Автор: 

авіація (2234) квитки (331) бронювання (200) Lufthansa (101)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 