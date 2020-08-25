В банк "Аркада" введена временная администрация (обновлено)

Правление Национального банка Украины (НБУ) приняло решение об отнесении АО АКБ "Аракада" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала менее чем до одной трети минимального установленного уровня.

Соответствующее решение №541-рш/БТ принято правлением НБУ 25 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

На основании решения НБУ Фонд гарантирования вкладов физических лиц своим решением №1583 от 25 августа ввел в банке "Аркада" временную администрацию с 26 августа сроком на один месяц и начал процедуру вывода банка с рынка, передает пресс-служба Фонда.

"Со дня введения временной администрации Фонд приобрел все полномочия органов управления и органов контроля банка и начал осуществлять меры по обеспечению сохранности активов банка, предотвращения потери имущества, защите интересов вкладчиков и кредиторов банка", – сказано в сообщении Фонда.

В НБУ пояснили, что проблемы в банке с капиталом состоялись из-за потери основного актива – здания главного офиса и земельного участка по адресу ул. Ольгинская, 3, в Киеве.

Так, в 2019 году банк "Аркада" предоставил указанную недвижимость в качестве залога по кредиту, привлеченному связанной с банком компанией-застройщиком. На момент заключения кредитного договора оценочная стоимость здания составляла более 620 млн грн (почти 27% от всех активов банка).

Однако в июле кредитор из-за несвоевременного обслуживания долга застройщиком переоформил на себя право собственности на это здание. В связи с этим банк "Аркада" отразил списании с баланса указанного объекта недвижимости. В результате капитал банка упал ниже нормативного уровня и стал отрицательным.

"Национальный банк, изучив материалы о переоформлении права собственности на объект (договор залога, кредитный договор и приложения к нему), обратился к Национальной полиции с заявлением по поводу неправомерных действий должностных лиц банка и просьбой сохранить указанную недвижимость. Национальный банк обязан принять решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных, учитывая уменьшение нормативов капитала ниже минимального установленного уровня", – сказано в сообщении.

По данным НБУ, более 90% вкладчиков банка "Аркада" (более 5 тыс. человек) получат вклады в полном объеме. Размер их вкладов не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн. Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом гарантирования. В целом Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладчикам в объеме 285 млн грн.

В НБУ отмечают, что вывод банка "Аркада" с рынка не связан с задержкой ввода застройщиками в эксплуатацию домов ЖК "Эврика" и ЖК "Патриотика".

"Надзор за деятельностью застройщиков – вне компетенции Национального банка. Поэтому НБУ неоднократно обращался в соответствующие компетентные органы по проблемным вопросам, связанным со строительными работами и их задержкой", – подчеркивается в сообщении.

Кроме того, в декабре 2019 года Национальный банк по результатам проверки проведения банком операций доверительного управления прислал сообщение в Службу безопасности Украины о фактах, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности.

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Как сообщалось, правление Национального банка Украины (НБУ) 6 августа приняло решение об отнесении АО "АКБ "Аркада" к категории проблемных, ввело особый режим контроля за деятельностью банка и ввело в нем куратора.

Ранее стало известно, что в июле, после того, как апелляционный суд отменил арест имущества банка "Аркада", право собственности на комплекс помещений банка и участок под ними по ул. Ольгинская, 3, получил бывший помощник экс-"регионала", владельца газодобывающей компании Burisma Николая Злочевского Олег Нелин, который сразу же передал это имущество в ипотеку гендиректору Burisma Group Тарасу Бурдейному.

Олег Нелин и Тарас Бурдейный – многолетние помощники и менеджеры Николая Злочевского – экс-нардепа, экс-министра экологии и природных ресурсов при Януковиче. Бурдейный – руководитель ООО "Энерго-сервисная компания "Эско-Пивнич", принадлежащей Burisma Holding Limited Злочевского, а также CEO Burisma Group.

Напомним, 14 июля банк "Аркада" подписал "протокол согласия" с инвесторами, в котором банк обязался привлечь 500 млн грн кредита для достройки трех жилых комплексов, отдав в залог помещение центрального офиса "Аркады" по ул. Ольгинской, 3 и отделения на ул. Е.Чавдар, 32.

Банк "Аркада" создан в 1993 году. Основным владельцем банкапо состоянию на 1 июня 2020 года является Константин Паливода (74,797%).

По данным Нацбанка, на 1 июля 2020 года по размеру общих активов банк "Аркада" занимал 45 место (1,9 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.