"Киевгорстрой" может достроить проблемные жилые комплексы "Аркады", – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко поручил ХК "Киевгорстрой" провести аудит жилых комплексов "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах" Фонда финансирования строительства (ФФС) под управлением банка "Аркада" с целью рассмотрения возможности завершения строительства объектов.

Об этом Кличко заявил на пресс-конференции, посвященной ситуации с банком "Аркада", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интрефакс-Украина.

"Предприятие "Киевгорстрой" проведет аудит по достройке жилых комплексов. По его результатам инвесторам будет предложен алгоритм завершения строительства жилых комплексов "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах". Я уже дал соответствующее поручение и надеюсь через несколько месяцев мы получим более детальную информацию об этом", – сообщил мэр Киева.

Кличко подчеркнул, что предварительные сроки завершения объектов будут известны после проведения аудита.

Мэр добавил, что финансовое состояние "Киевгорстроя" позволяет компании заниматься вопросом решения проблем недостроев как "Укрбуда", так и "Аркады".

По данным на сайте управляющего инвестициями в строительстве жилого массива банка "Аркада", ЖМ "Патриотика на озерах" включает 43 жилых дома высотой 26-27 этажей, больницу, три школы, детсады (три отдельно стоящих и три пристроенных), два ТЦ и дополнительную инфраструктуру.

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Как сообщалось, Национальный банк 25 августа отнес банк "Аркада" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала менее чем до одной трети минимального установленного уровня. С 26 августа в банке введена временная администрация.

Ранее стало известно, что в июле, после того, как апелляционный суд отменил арест имущества банка "Аркада", право собственности на комплекс помещений банка и участок под ними по ул. Ольгинская, 3, получил бывший помощник экс-"регионала", владельца газодобывающей компании Burisma Николая Злочевского Олег Нелин, который сразу же передал это имущество в ипотеку гендиректору Burisma Group Тарасу Бурдейному.

Напомним, 14 июля банк "Аркада" подписал "протокол согласия" с инвесторами, в котором банк обязался привлечь 500 млн грн кредита для достройки трех жилых комплексов, отдав в залог помещение центрального офиса "Аркады" по ул. Ольгинской, 3 и отделения на ул. Е.Чавдар, 32.

АКБ "Аркада" создан в 1993 году. Владельцем существенного участия банка согласно данным НБУ по состоянию на 1 июня 2020 года является Константин Паливода (общее участие 74,797%).

По данным Нацбанка, на 1 июля 2020 года по размеру общих активов банк "Аркада" занимал 45 место (1,9 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.