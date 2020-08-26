Госдолг за месяц вырос на 86 миллиардов, – Минфин

По состоянию на конец июля государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2 355,07 млрд грн, что на 85,88 млрд грн больше, чем по состоянию на конец июня.

В то же время в долларовом эквиваленте госдолг в июле увеличился всего на $0,04 млрд – до $85,05 млрд, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

По данным министерства, в том числе государственный и гарантированный государством внешний долг на конец июля составил 1 454,79 млрд грн (61,77% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или $52,54 млрд. Государственный и гарантированный государством внутренний долг составил 900,28 млрд грн (38,23%) или $32,51 млрд.

При этом государственный долг на отчетную дату составлял 2 072,52 млрд грн (88% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или $74,84 млрд.

В том числе внешний государственный долг составлял 1 193,92 млрд грн (50,7% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или $43,12 млрд.

Внутренний госдолг составлял 878,6 млрд грн (37,31% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или $31,73 млрд.

Гарантированный государством долг Украины на конец июня составлял 282,55 млрд грн (12%) или $10,2 млрд. В том числевнешний гарантированный долг – 260,87 млрд грн (11,08%) или $9,42 млрд, внутренний – 21,68 млрд грн (0,92%) или $0,78 млрд.

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Как сообщалось, в конце июля Украина разместила новые еврооблигации на сумму $2 млрд с доходностью 7,253% и сроком погашения в 2033 году. Часть привлеченных средств от нового выпуска в объеме $846,15 млн будет использована для выкупа еврооблигаций с доходностью 7,75% и погашением в 2021 и 2022 годах.

По данным Минфина, совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в июне 2020 года вырос на 59,71 млрд грн в гривневом эквиваленте или на $2,89 млрд в долларовом.

По итогам 2019 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте уменьшился на 7,84% или на 170,2 млрд грн – до 1 триллиона 998,3 млрд грн. В то же время в эквиваленте в иностранной валюте долг вырос на 7,71% и на конец года достиг $84,4 млрд.