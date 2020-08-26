Украина впервые импортировала газ из Греции, – Оператор ГТС

Оператор ГТС Украины впервые осуществил по заказу своих клиентов реверсную транспортировку газа по трансбалканскому газовому коридору – из Греции через ГТС Болгарии и Румынии в Украину.

Как сообщает пресс-служба госкомпании, технически и юридически такая транспортировка стала возможной с 1 января 2020 года, однако на практике украинские трейдеры воспользовались таким сервисом только сейчас, передает БизнесЦензор.

"Возможность транспортировать газ с южного направления позволяет Украине диверсифицировать как источники энергии, так и маршруты поставок. Реверс голубого топлива через трансбалканский газовый коридор открывает Украине доступ к сжиженному газу из LNG-терминалов в Греции и Турции и трубопроводному газу из каспийских стран", – отметил шендиректор ОГТСУ Сергей Макогон.

Глава компании напомнил, что после запуска газопровода "Турецкий поток" с января 2020 года транзит газа из России через Украину в Молдову и Румынию уменьшился на 70%.

"Поэтому разгруженная инфраструктура украинской ГТС может быть задействована в реверсном направлении. А это – дополнительная гарантия энергетической безопасности для Украины", – добавил Макогон.

В пресс-службе Оператора ГТС напомнили, что трейдерам, которые планируют импортировать газ в Украину с юга, необходимо также заключить договор с оператором ГТС Молдовы.

Первая в истории реверсная поставка природного газа с побережья Адриатики в Украину была осуществлена компанией "Эру Трейдинг". Как сообщили в пресс-службе компании, закупка газа состоялась в Греции, через газотранспортные системы Греции и Румынии топливо было транспортировано в Украину.

"Сейчас это тестовые поставки, которые направлены на потребности внутреннего рынка. Но главная цель этого проекта – возможность дальнейшего доступа к терминалу LNG Revithoussa, что увеличивает диверсификацию поставок газа на европейском континенте и укрепляет позиции Украины как восточноевропейского энергетического хаба", – отметили в пресс-службе трейдера.

Как сообщалось, в конце 2019 года операторы ГТС Украины и Румынии подписали новое техническое соглашение о взаимодействии в соответствии с европейскими правилами с 1 января 2020 года.



До этого возможность реверсной транспортировки газа по трансбалканскому газовому коридору в Украину была заблокирована транзитным контрактом между НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром".

Также Оператор ГТС Украины в конце декабря 2019 подписал подписал межоператорское техническое соглашение в соответствии с европейскими правилами с оператором ГТС Молдовы.