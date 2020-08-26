Кабмин выделил "Южмашу" 210 миллионов на погашение долгов по зарплате

Правительство приняло решение об утверждении Порядка использования средств для финансовой поддержки государственного предприятия "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова".

Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

Средства государственного бюджета будут направлены на погашение задолженности по выплате заработной платы работникам в размере 210 млн грн.

Проект акта разработан во исполнение закона "О внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", принятого 14 июля этого года.

"Южмаш" является одним из главных предприятий космической отрасли. Финансовое оздоровление и бесперебойное функционирование предприятия позволит осуществить дальнейшее развитие и повышение конкурентоспособности Украины на мировом рынке космического машиностроения и вооружений", - отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.