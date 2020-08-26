"Укрзализныця" предупредила о приостановке онлайн-продажи студенческих билетов на поезда
"Укрзализныця" предупреждает о временных ограничениях при покупке льготных студенческих билетов через онлайн-сервисы.
Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.
Это связано с проведением технических работ на образовательном электронном реестре Министерства образования и науки Украины во время вступительной кампании.
Эта услуга будет недоступна в онлайн-сервисах покупки железнодорожных билетов с 07:00 до 15:00 27 августа и с 07:00 до 15:00 1 сентября. В указанные периоды студенты могут оформить билеты с льготой в железнодорожных кассах.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль