"Укрзализныця" предупредила о приостановке онлайн-продажи студенческих билетов на поезда

"Укрзализныця" предупреждает о временных ограничениях при покупке льготных студенческих билетов через онлайн-сервисы.

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

Это связано с проведением технических работ на образовательном электронном реестре Министерства образования и науки Украины во время вступительной кампании.

Эта услуга будет недоступна в онлайн-сервисах покупки железнодорожных билетов с 07:00 до 15:00 27 августа и с 07:00 до 15:00 1 сентября. В указанные периоды студенты могут оформить билеты с льготой в железнодорожных кассах.