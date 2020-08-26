БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
170 0

"Укрзализныця" предупредила о приостановке онлайн-продажи студенческих билетов на поезда

"Укрзализныця" предупреждает о временных ограничениях при покупке льготных студенческих билетов через онлайн-сервисы.

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор

Это связано с проведением технических работ на образовательном электронном реестре Министерства образования и науки Украины во время вступительной кампании.

Эта услуга будет недоступна в онлайн-сервисах покупки железнодорожных билетов с 07:00 до 15:00 27 августа и с 07:00 до 15:00 1 сентября. В указанные периоды студенты могут оформить билеты с льготой в железнодорожных кассах.

Автор: 

квитки (331) інтернет (1328) студенти (76)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 