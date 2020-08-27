Дочерняя компания JTI в Украине выплатит 418 миллионов дивидендов
ЧАО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина", одна из крупнейших табачных компаний Украины, планирует направить на выплату дивидендов акционерам за 2019 год 417,67 млн грн.
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, соответствущий вопрос акционеры рассмотрят на собрании 11 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"JTI Украина" планирует осуществить выплату дивидендов в срок с 12 сентября по 31 декабря 2020 года.
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Как сообщалось, "Джей Ти Интернешнл Компани Украина" в 2019 году получила чистую прибыль в размере 698,45 млн грн, что в 1,7 раза больше, чем в 2018 году.
"Джей Ти Интернешнл Компани Украина" входит в состав группы компаний Japan Tabacco Inc. (JTI).
В Украине ей принадлежит Кременчугская табачная фабрика. Наиболее известными брендами "Джей Ти Интернешнл Украина" являются Sobranie, Winston, Camel, Glamour и LD. Продукция реализуется в Украине и экспортируется более чем в 20 стран.
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