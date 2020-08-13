"JTI Украина" выплатит штраф Антимонопольного комитета на 920 миллионов

Хозяйственный суд Киева 13 августа отказал в удовлетворении иска крупного табачного производителя "JTI Украина", которая оспаривала наложенный Антимонопольным комитетом штраф в размере 923 млн грн.

Как сообщает пресс-служба компании, это решение будет оспорено, но штраф компания выплатит во избежание начисления пени, передает БизнесЦензор.

"JTI Украина" не согласна с решением Хозяйственного суда Киева и будет оспаривать его в Северном Апеляционном Хозяйственном суде. В то же время компания оплатит штрафы, установленные Антимонопольным комитетом Украины, во избежание начисления пени за их неуплату (около 14 млн грн в день)", – сказано в сообщении.

Согласно решению АМКУ, "JTI Украина" должна уплатить 923 млн грн штрафа, из которых ПАО "Джей Ти Интернешнл Украина" – 434 млн грн и ЧАО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина" – 489 млн грн.

Как сообщалось, ранее по этому делу суд первой инстанции проиграли дочерние компании Philip Morris и Imperial Tobacco в Украине, которые выплатили штрафы в размере 1,18 млрд грн и 460 млн грн соответственно, однако продолжат оспаривать решение АМКУ.

Суд вынес аналогичное решение по иску к АМКУ акционерного общества "А/Т табачная компания "В.А.Т. - Прилуки" с требованием отменить решение Комитета о наложении на компанию штрафа в размере 448,3 млн грн.

Ранее Хозяйственный суд города Киева по иску Антимонопольного комитета к монополисту рынка дистрибуции табачных изделий в Украина – ООО "Тедис Украина" и четырем группам компаний производителей табачных изделий о взыскании в государственный бюджет в принудительном порядке наложенных штрафов арестовал счета "Тедиса".

Компании были оштрафованы по итогам рассмотрения дела о сговоре производителей сигарет и дистрибьютора по продаже табачных изделий ООО "Тедис Украина" (ранее - ООО "ТК "Мегаполис").

Напомним, в октябре 2019 года Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 6,5 млрд грн четырех крупнейших производителей табачных изделий и "Тедис Украина". В том числе "Тедис Украина" была оштрафована на 3,4 млрд грн.

АМКУ признал, что монополия "Тедис Украина" на рынке дистрибуции противоправно возникла в результате согласованных действий этой компании и табачных компаний-производителей, и наложил на нарушителей антимонопольного законодательства штраф.

Антимонопольный комитет также рекомендовал компаниям "Филипп Моррис", "Бритиш Американ Тобакко" ("В.А.Т. - Прилуки"), "Джей Ти" и "Империал Тобакко" принять меры по ограничению монополизма и развитию конкуренции на рынке дистрибьюции сигарет.