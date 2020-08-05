Дочерняя компания Philip Morris в Украине выплатит 1,2 миллиарда штрафа

Суд отказал ЧАО "Филип Моррис Украина" и ООО "Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" (ФМУ) в удовлетворении иска о неправомерности наложения Антимонопольным комитетом Украины штрафа за совершение антиконкурентных согласованных действий.

Как сообщает пресс-служба компании, соответствующее решение Хозяйственный суд города Киева вынес 5 августа без участия представителей истца, передает БизнесЦензор.

"Исключительно во избежание начисления ФМУ ежедневной пени за просрочку оплаты штрафа, которая в соответствии со статьей 56 закона "О защите экономической конкуренции" равна 1,5% (полтора процента) от суммы штрафа, ФМУ оплатит штраф в размере 1,18 млрд грн и продолжит дальнейшее обжалование решения АМКУ", – сказано в сообщении.

В компании подчеркивают, что не согласны с решением суда первой инстанции и считают обвинения Антимонопольного комитета безосновательными, так как, по мнению ФМУ, консолидация бизнеса дистрибуции сигарет в руках одного дистрибьютора является непосредственным результатом принятых самим Антимонопольным комитетом решений в 2010-2011 годах.

ЧАО "Филип Моррис Украина" совместно с ООО "Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" являются аффилированными компаниями Philip Morris International (PMI).

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Как сообщалось, 20 июля Хозяйственный суд Киева отклонил иск компаний "Империал Тобакко Юкрейн" и "Империал Тобакко Продакшн Украина" к Антимонопольному комитету с требованием признать частично недействительным решения АМКУ от 10 октября 2019 года, которым на эти компании были наложены штрафы за нарушение конкурентного законодательства на общую сумму почти 460 млн грн. 23 июля они выплатили штраф, также пояснив это желанием избежать уплаты пени, а также заявили о намерении подать апелляцию.

Суд вынес аналогичное решение по иску к АМКУ акционерного общества "А/Т табачная компания "В.А.Т. - Прилуки" с требованием отменить решение Комитета о наложении на компанию штрафа в размере 448,3 млн грн.

Ранее Хозяйственный суд города Киева по иску Антимонопольного комитета к монополисту рынка дистрибуции табачных изделий в Украина – ООО "Тедис Украина" и четырем группам компаний производителей табачных изделий о взыскании в государственный бюджет в принудительном порядке наложенных штрафов арестовал счета "Тедиса".

Компании были оштрафованы по итогам рассмотрения дела о сговоре производителей сигарет и дистрибьютора по продаже табачных изделий ООО "Тедис Украина" (ранее - ООО "ТК "Мегаполис").

Напомним, в октябре 2019 года Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 6,5 млрд грн четырех крупнейших производителей табачных изделий и "Тедис Украина". В том числе "Тедис Украина" была оштрафована на 3,4 млрд грн.

АМКУ признал, что монополия "Тедис Украина" на рынке дистрибуции противоправно возникла в результате согласованных действий этой компании и табачных компаний-производителей, и наложил на нарушителей антимонопольного законодательства штраф.

Антимонопольный комитет также рекомендовал компаниям "Филипп Моррис", "Бритиш Американ Тобакко" ("В.А.Т. - Прилуки"), "Джей Ти" и "Империал Тобакко" принять меры по ограничению монополизма и развитию конкуренции на рынке дистрибьюции сигарет.