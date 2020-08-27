Крупные IT-компании могут свернуть бизнес в Беларуси из-за Лукашенко, – Reuters

Крупные технологические компании рассматривают возможность перемещения бизнеса из Беларуси после переизбрания президента Александра Лукашенко по итогам выборов 9 августа, которые оппозиция называет сфальсифицированными, и жесткого подавления протестов, в ходе которого пострадали сотрудники крупных IT-компаний.

Как отмечает Reuters, это поставит ставит под угрозу источник иностранных доходов, на который приходится 5% экспорта страны, передает БизнесЦензор.

Истории о пытках задержанных и сотрудники в штатском, выхватывающие демонстрантов на улице, усложнили работу минским сотрудникам калифорнийского производителя программного обеспечения PandaDoc, сказал глава компании Микита Микадо.

"Все в IT-сообществе, все белорусы внутри страны и за пределами страны были шокированы. Они были шокированы тем, как вопиюще были сфальсифицированы выборы и сколько насилия было применено после них", – сказал Микадо.

По словам руководителя компании, внутренний опрос показал, что 83% сотрудников PandaDoc в стране хотят переехать.

"Если это правительство останется, PandaDoc в Беларуси не будет", – добавил Микадо.

В свою очередь американская EPAM Systems, основанная двумя белорусами в 1993 году, запустила программу переподготовки людей, чтобы они могли начать карьеру в сфере информационных технологий, если их уволили за поддержку оппозиции.

Основатель EPAM Аркадий Добкин подписал открытое письмо с призывом освободить заключенных и провести новые выборы.

"Стартапы не рождаются в атмосфере страха и насилия. В ближайшее время мы начнем наблюдать массовый отток специалистов за рубеж", – сказано в письме.

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IT-предприниматели также отмечают перебои с интернетом после начала протестов в стране, которые координировались через соцсети.

"Самым удивительным событием в Беларуси стала даже не жестокость полиции, а то, что интернет был полностью отключен", – сказал Михаил Румянцев, сооснователь компании-разработчика программного обеспечения FriendlyData, которая была продана компании ServiceNow.Inc.

"Это просто невероятно для американских партнеров, для американских клиентов, которые считают, что это можно сравнить с ситуацией в Северной Корее или некоторых других странах с тоталитарными режимами", – подчеркнул Румянцев, который сейчас проживает в Калифорнии.

Как сообщалось, ранее глава Viber Джамел Агауа заявил, что компания может перестать инвестировать в Беларусь после того, как ее офис в Минске был захвачен вооруженными людьми. По его словам, двоих сотрудников компании задержали во время подавления протестов, один из них оказался в больнице.

С момента его создания в 2006 году Белорусский Парк высоких технологий, расположенный на восточной окраине Минска, вырос до 750 компаний, в которых работает 58 тысяч человек и которые, по данным правительства на конец 2019 года, заработали около $2 млрд от экспорта.

В 2016 году на долю парка приходилось 1,5% валового внутреннего продукта страны. К прошлому году показатель подскочил до 6,1%, но теперь этот рост под угрозой, отмечает агентство.