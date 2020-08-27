Введение запрета на въезд для иностранцев может повлечь отмену рейсов, – МАУ

Введенный Кабмином запрет на въезд иностранцев будет иметь негативное влияние на авиационную отрасль страны и может повлечь отмену авиарейсов.

Об этом заявили в пресс-службе авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"К сожалению, данные меры еще больше углубляют авиационный кризис, они приведут к еще большему количеству отмен и сокращений перелетов", – заявили в в пресс-службе авиакомпании.

По мнению МАУ, в условиях кризиса, вызванного всемирной пандемией, указанные меры Кабмина будут иметь негативное влияние на авиационную отрасль Украины, которая сейчас экономически ослаблена.

"Сейчас темпы восстановления воздушных перевозок остаются крайне низкими и не превышают 30% по сравнению с 2019 годом. Чтобы преодолеть кризис и продолжить существование, все предприятия авиаотрасли, авиакомпании Украины и МАУ в частности, были вынуждены прибегнуть к сокращению десятков рейсов, флота и работников", – напомнили в авиакомпании.

В МАУ подобные сокращения называют беспрецедентной мерой в истории авиации, которая, однако, была необходима для выживания.

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Как сообщалось, Кабмин с 29 августа до 28 сентября запретил въезд в Украину для иностранных граждан.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, данное ограничение не будет касаться лиц, имеющих разрешение на проживание, являющихся членами международных и гуманитарных миссий, тем, кто въезжает в страну транзитом, является водителем грузовых транспортных средств, инструктором государств-членов НАТО, культурным деятелем, имеющим приглашение от учреждения культуры, а также ряда других категорий лиц.

Народный депутат Алексей Гончаренко (фракция "Евросолидарность") заявил, что 30-дневный запрет на въезд в Украину иностранцев не будет распространяться на граждан Беларуси.



