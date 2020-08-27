Глава "Энергоатома" оценил финансовые потери компании за полгода в 10 миллиардов

НАЭК "Энергоатом" оценивает финансовые потери по итогам первого полугодия 2020 года в 10 млрд грн.

Об этом и.о. президента "Энергоатома" Петр Котин заявил на заседании балансовой комиссии предприятия, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

"Новым прогнозным балансом электроэнергии ОЭС Украины на 2020 год от 28 апреля текущего года для "Энергоатома" было предусмотрено рекордно низкое производство электроэнергии – 73,7 млрд кВт-час. Это привело к искусственным балансовым ограничениям, отключению энергоблоков от сети и работе на пониженной мощности", – напомнил глава "Энергоатома".

Котин добавил, что кроме уменьшения новым балансом объемов производства электроэнергии на АЭС на 12%, компания столкнулась с административными ограничениями, которые не давали возможности производить дополнительную электроэнергию даже при росте спроса на нее.

По словам главы "Энергоатома", общая сумма финансовых потерь компании за первое полугодие составила около 10 млрд грн, из которых 6,7 млрд грн – задолженность ГП "Гарантированный покупатель" за поставленную "Энергоатомом" электроэнергию, 292 млн грн – задолженность НЭК "Укрэнерго" и 662 млн грн – сумма краткосрочных кредитов , которые компания была вынуждена брать, чтобы закрывать критические платежи.

В первом полугодии "Энергоатом" произвел 39,5 млрд кВт-ч электроэнергии, что составляет 102,4% скорректированного планового задания (38,6 млрд кВт-ч).

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Как сообщалось, госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" в 2019 года сократило чистую прибыль на 18,5% (на 858,19 млн грн) по сравнению с 2018 годом – до 3,77 млрд грн.

"Энергоатом" в 2019 году сократил производство электроэнергии на 1,65% (на 1,4 млрд кВт-ч) по сравнению с 2018 годом – до 83,23 млрд кВт-ч.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

НАЭК также эксплуатирует Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и построенную на нижнем водохранилище ГАЭС Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.