Новый глава "Укрзализныци" предложил изменить систему скидок за перевозку грузов

"Укрзализныця" должна отказаться от диверсификации грузовых тарифов для разных видов грузов, внедрив систему скидок, в зависимости от объема перевозок.

Об этом избранный глава правления АО "Укрзализныця" Владимир Жмак заявил в интервью Liga.net, передает БизнесЦензор.

"Мой тезис – симплификация, стандартизация и экономическая обоснованность тарифов. Авиационные компании начисляют плату независимо от того, что везет самолет, стоимость рассчитывается по тарифу тонна-километр перевозок. Так должно быть и в "Укрзализныце" для магистральных участков. Для руды, песка, щебня или компьютеров – стоимость должна базироваться на тарифе тонна-километр. Для маневровых – просто плата за тонну", – сказал топ-менеджер.

При этом глава компании подчеркнул, что тариф должен быть экономически обоснованным. Для этого планируется создать специальную группу с привлечением специалистов.

Жмак также пообещал, что внедрение экономически обоснованных тарифов позволит увеличить оборачиваемость составов, а следовательно – объемы перевозки грузов.

"Вы будете ехать, может, чуть дороже, но гораздо быстрее, что даст вам возможность быстрее обращаться. И второе – чем больше у вас объем, тем больше будет ваша скидка. Скидка на объем – это мировая практика, но скидка на объем от единого тарифа", – сказал глава компании.

"Я предлагаю то, что неплохо сработало в Северной Америке. Потому что европейская модель нам не подходит. В Европе нет грузовых перевозчиков уровня "Укрзализныци". В Германии, Швейцарии, Испании и во Франции гораздо дешевле ехать автомобильным транспортом. И железные дороги – это больше о пассажирских перевозках", – добавил Жмак.

Как сообщалось, накануне Кабинет министров согласовал назначение Владимира Жмака главой правления АО "Укрзализныця".

Ранее Жмак работал заместителем председателя Одесской ОГА Михаила Саакашвили (2015-2016 годы), занимал руководящие должности в группе нефтяных компаний ТНК-BP и был советником президента компании "Киевстар" Игоря Литовченко.