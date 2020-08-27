Суд ликвидировал Торговый дом "Росава" Жеваго

Суд утвердил ликвидационный баланс ООО "Торговый дом Росава", ликвидировал эту компанию и закрыл производство по делу о ее банкротстве.

Соответствующее решение Хозяйственный суд Киевской области принял 14 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Суд констатировал, что у ООО "ТД "Росава" отсутствуют какие-либо активы, которые можно было направить на погашение кредиторских требований.

Вместе с тем, в судебных материалах отмечается, что средства от продажи имущества банкрота были использованы на погашение первой очереди требований кредиторов, частичное погашение требований четвертой очереди, частичное погашение обеспеченных требований (общая сумма погашенных кредиторских требований – всего 1,26 млн грн).

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ООО "Торговый дом "Росава", как и ЧАО "Росава", связаны с Константином Жеваго. Он же был владельцем обанкротившегося банка "Финансы и кредит". Группа "Росава" управляет Белоцерковским шинным заводом.

ООО "Торговый дом "Росава" было признано банкротом постановлением Хозяйственного суда Киевской области от 19 сентября 2018 года. Тогда же была открыта ликвидационная процедура.

В феврале 2019 года Хозсуд Киевской области утвердил реестр требований компании-банкрота, включив в него в том числе требования ГФС на сумму 126,1 млн грн (шестая очередь), а также отдельно внеся в реестр часть из требований, заявленных ликвидатором банка "Финансы и кредит" на 524,9 млн грн (как обеспеченные залогом имущества должника – товарами в обороте). Общий объем требований, которые предъявлял ликвидатор банка "Финансы и кредит", – 1,24 млрд грн. При этом были отклонены требования на сумму около 700 млн грн – это в основном проценты, начисленные банком после окончания срока кредитования и пеня.