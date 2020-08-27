Еврокомиссар по торговле ушел в отставку из-за нарушения карантина

Комиссар ЕС по вопросам торговли Фил Хоган 26 августа подал в отставку из-за нарушения им правил карантина, повлекших политиинформагентство AFPческий скандал в Ирландии.

Об этом сам Хоган заявил информагентству AFP, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

"Становится все более ясно, что споры вокруг моего недавнего визита в Ирландию отвлекают от моей работы на должности еврокомиссара", – сказал Хоган.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже сообщила, что приняла отставку Хогана.

"Еврокомиссар Фил Хоган подал в отставку. Я уважаю его решение. Я благодарна за его работу в должности комиссара по вопросам торговли и члена моей команды", – написала она в Twitter.

Ранее этот скандал уже привел к отставке министра сельского хозяйства Ирландии Дари Каллеари. Он и Фил Хоган были среди более чем 80 гостей на ужине парламентского гольф-клуба в отеле в Ирландии. Такое количество людей является грубым нарушением карантинных правил. Кроме того, после приезда из Бельгии Хоган в Ирландии не придерживался двухнедельного карантина.

Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин ранее раскритиковал такое поведение, поскольку своими действиями еврокомиссар подрывает доверие общественности к введенным противоэпидемическим нормам.

Как отмечает издание, должность комиссара ЕС по вопросам торговли является одной из важнейших в кабинете председателя Еврокомиссии. Отставка Хогана может привести к ряду изменений на других должностях, если портфель комиссара ЕС по вопросам торговли отдадут представителю другой страны. Это также может ослабить позиции Ирландии во время переговоров по Brexit.

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Как сообщалось, в июне суд отказался наказать президента Владимира Зеленского за публичное нарушение карантина в связи с его неприкосновенностью.

В то же время суд оштрафовал на 17 тысяч гривен руководителя Офиса президента Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного санитарного врача Виктора Ляшко, председателя Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета, мэра Хмельницкого Александра Симчишина и владельца кафе Андрея Мельниченко за нарушение карантинных ограничений.