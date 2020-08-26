Кабмин продлил карантин и запретил проведение дискотек и концертов

Кабинет министров принял решение продлить адаптивный карантин до 31 октября, ужесточив ограничения в регионах.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее решение с доработкой в однодневный срок было принято на заседании правительства в среду, 26 августа.

Как пояснил министр здравоохранения Максим Степанов, в частности будут ужесточены карантинные ограничения в регионах в которых установлен "зеленый" уровень эпидемиологической опасности.

"В частности запретить проведение дискотек, работу развлекательных заведений, ночных клубов, деятельность заведений общественного питания с организацией досуга. Кроме того, с Министерством культуры мы проработали запрет проведения концертов, кроме тех, которые проводятся заведениями культуры, для которых концертная деятельность на протяжении последнего года является основным видом деятельности", – сообщил Степанов.

Министр добавил, что также предоставляется право местным властям на доступ к данным приложения "Дій.Вдома" с целью контроля за соблюдением самолизоляции.

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Как сообщалось, ранее Кабинет министров продлил адаптивный карантин в стране до 31 августа, установив четыре зоны действия ограничений, в зависимости от уровня заболеваемости.

В зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы разделены на несколько зон: зеленый, желтый, оранжевый и красный по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.

Зеленая зона предусматривает:

пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах;

проведение массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 квадратных метров;

кинотеатры с заполненностью до 50%;

перевозку пассажиров только в пределах сидячих мест.

Желтая зона (+ограничения зеленой) предусматривает запрет:

посещенияе учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

В оранжевой зоне (+ ограничения желтой) запрещается:

деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц;

деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;

плановые госпитализации в больницах;

работа спортзалов, фитнес-центров, учреждения культуры;

прием новых смен в детские лагеря;

ограничение для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.

В Красной зонн (+ограничения оранжевой) запрещается: