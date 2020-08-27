Зеленский объявил о планах вернуть Украине "индустриальную славу"
Президент Владимир Зеленский считает приоритетом своей команды возрождение промышленности.
Об этом Зеленский заявил во время посещения учреждения "Криворожский центр подготовки и переподготовки рабочих кадров строительной отрасли", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Сегодня наш приоритет – это возрождение промышленности Украины. Я сам родился в Кривом Роге. Мы понимаем, что такое промышленность. Мы понимаем, что там, где есть промышленность в том или ином городе, эта промышленность кормит город и дает рабочие места", – отметил Зеленский.
По мнению президента, сейчас необходим новый подход к государственной политике в области промышленности, поскольку потенциал страны в этой сфере почти утрачен.
"Мы действительно хотим вернуть Украине индустриальную славу. Я считаю, что у нас есть все возможности. И это невозможно сделать без кадров, без профессиональных людей", – сказал Зеленский.
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В то же время президент считает, что сейчас в Украине более остро стоит проблема наличия рабочих мест, а не заработных плат для представителей рабочих профессий, поскольку на предприятиях зарплата на достаточно высоком уровне.
В свою очередь временно исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет среди причин кризиса профессионального образования назвал ростом влияния соцсетей на престиж рабочей профессии, демографический спад, рост трудовой миграции, доступность образования за рубежом, а также запросы молодежи в отношении первого рабочего места.
В связи с этим Шкарлет анонсировал план модернизации 754 учреждений профессионального образования.
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Международной группе ученых впервые удалось создать карту магнитного поля Солнца. Это поможет исследователям лучше понять, как плазма нагревается до сверхвысоких температур, и прогнозировать магнитные бури, сообщает https://naked-science.ru/article/physics/magnitnaya-karta-solnechnoj-korony Naked science.
В ходе нового исследования ученые использовали инструмент под названием «коронарный мультиканальный поляриметр» (Coronal Multi-channel Polarimeter, СoMP), установленный на Гавайях. Он позволяет отслеживать распространение альвеновских волн - колебаний плазмы, которые распространяются вдоль линий магнитного поля. Скорость волн зависит от силы поля в конкретной точке.
Итоговая напряженность магнитного поля солнечной короны колеблется между 1 и 4 гауссами. Погрешность измерений, по данным авторов работы, не превышает 15%. Экстраполируя полученные результаты на трехмерное пространство и сравнивая их с ранее построенными теоретическими моделями, физики пришли к выводу, что их данные совпадают с предсказаниями при усреднении по большим расстояниям, хотя могут отличаться при масштабировании. Таким образом метод, использованный исследователями, можно применять на регулярной основе для создания постоянно обновляемой динамической картины процессов, происходящих в магнитном поле Солнца.
А теперь!!! линии магнитного поля СТРОГО! перпендикулярны линиям гравитационного поля. Именно так работает оранжевое пятно на Юпитере, и именно так раньше работал Ришат(глаз пустыни). Теперь экстраполировав линии магнитного поля в силовые линии гравитационного поля Вы! ?..впервые получите карту нитей Солнца, карту ниток пространства-времени. Это чрезвычайно важно! Имея ее- можно вычислить гравитационные линзы.