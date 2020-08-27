Производство грузовых вагонов с начала года упало на 74%

Объем производства грузовых вагонов и платформ в Украине в январе-июле упал на 74,1% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года – до 1846 единиц.

Об этом сообщает Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на GMK Center.

В июле вагоностроители произвели 235 единиц подвижного состава. Это на 73,6% меньше, чем в июле 2019 года.

Основной объем грузовых вагонов выпущен на КВСЗ, на котором значительно упало производство. В течение семи месяцев завод произвел 1024 единицы грузовых вагонов, что на 69% меньше, чем в январе-июле прошлого года.

В 2019 году производство грузовых вагонов и платформ в Украине снизилось по сравнению с 2018 годом на 5,2% – до 10 571. Основной вклад внес КВСЗ, который в прошлом году выпустил 5280 грузовых вагонов, что на 43% больше, чем в 2018 году.