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СБУ заблокировала пирамиду B2B Jewelry после двух лет работы

СБУ заблокировала пирамиду B2B Jewelry после двух лет работы

Служба безопасности Украины блокировала противоправную деятельность организованной преступной группировки, участники которого создали финансовую пирамиду для завладения средствами украинских граждан.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает БизнесЦензор.

Служба безопасности не уточняет название пирамиды, однако на опубликованных фотографиях обысков фигурирует один из магазинов ювелирных изделий и "сертификаты" с аналогичным дизайном распространяемым проектом B2B Jewelry.

"Оперативники спецслужбы установили, что вкладчиками "пирамиды" стали более 600 000 граждан. Ориентировочный объем средств, присвоенных и легализованных злоумышленниками через приобретение элитного движимого и недвижимого имущества, инвестирование в подконтрольный бизнес, составляет более $250 млн", – сказано в сообщении СБУ.

СБУ заблокировала пирамиду B2B Jewelry после двух лет работы 01

По данным следствия СБУ, к организации финансовой схемы причастны более 20 человек, в ней было задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.

"За период функционирования пирамиды, с начала 2019 года, организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более $100 тыс. каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество", – констатируют в СБУ.

27 августа в рамках уголовного производства правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе.

СБУ заблокировала пирамиду B2B Jewelry после двух лет работы 02

"Судом наложены аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленное на подконтрольные юридические лица. По результатам следственных действий будет принято решение относительно сообщения фигурантам о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса", – отмечается в сообщении.

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Как сообщалось, основатель проекта B2B Jewelry Николай Гонта еще в конце марта публично заявил, что проект "ставится на паузу", включая выплаты кешбэков и вывод средств.

Гонта пообещал, что как только закончится карантин, все магазины сети откроются и возобновят выплаты кэшбека.

Как сообщалось, проект B2B Jewelry имеет все признаки финансовой пирамиды.

В начале марта журналисты опубликовали видео, как из ювелирных магазинов компании с признаками финансовой пирамиды B2B Jewelry вывозят деньги в полиэтиленовых мешках.

По данным B2B Jewelry, в Украине, России и Казахстане работало около 100 ее магазинов, а также собственный ювелирный завод в Винницкой области.

Компания обещала доходность на пассивные инвестиции в изделия из драгметаллов 8% в неделю или около 400% годовых. Инвесторов проекта, по словам Гонты, уже около 500 тысяч. По словам участников проекта, компания привлекла у своих вкладчиков около $250 млн, но подтвердить реалистичность этих цифр невозможно.

По данным Генпрокуратуры и Налоговой службы, совладельцы B2B Jewelry подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, и использовании схемы вывода наличных через фиктивный благотворительный фонд.

Автор: 

шахрайство (314) обшук (605) піраміда (16) СБУ (1536)


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Топ коментарі
+14
без лоха и жизнь плоха. люди продолжают вестись на МММ, дешевые квадратные метры в новостроях, а потом кричат "спасите, помогите!". дураков никогда ничего не научит, поэтому и "спасать" их не надо.
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27.08.2020 16:06
+9
- Оперативники спецслужбы установили, что вкладчиками "пирамиды" стали более 600 000 граждан.
В статье неправильно написано. Правильно будет так:
- Оперативники спецслужбы установили, что вкладчиками "пирамиды" стали более 600 000 дебилов.
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27.08.2020 16:09
+7
На початку серпня їхали по одеській трасі. На підїзді до Києва через усю трасу розтяжки з рекламою В2В, хоча навесні, здається, було розлідування, що доводило, що це - піраміда. Як то кажуть, не пройшло і двох років. Ну, чекали, поки зароблять, щоб було що відбирати.
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27.08.2020 16:15
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без лоха и жизнь плоха. люди продолжают вестись на МММ, дешевые квадратные метры в новостроях, а потом кричат "спасите, помогите!". дураков никогда ничего не научит, поэтому и "спасать" их не надо.
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27.08.2020 16:06 Відповісти
перестали бабло заносить - ну и типа запретили
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27.08.2020 17:22 Відповісти
Пирамида не вечна. Просто ЗЕленые пацаны взяли весь банк, когда время пришло.

А 600 тысяч жадных придурков будут искать другой способ "быстро заработать".
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28.08.2020 01:47 Відповісти
и винить государство которое прикрыло "честный бизнес".
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28.08.2020 09:34 Відповісти
А можно подробнее про дешевые квадратные метры в новостроях?
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28.08.2020 02:23 Відповісти
только в Киеве свыше 100 проблемных новостроев- люди покупали квадратные метры по бросовым ценам, но не интересовались есть ли вообще какие-то документы на строительство. тот же Войцеховский строил мегадешево дома вообще без коммуникаций (а часто и без каких либо прав на участок), но значительно ниже рынка по цене. умного человека такой бы дисконт от рынка заставил бы задуматься...
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31.08.2020 11:07 Відповісти
мегадешево єто сколько? Ну примерно
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17.09.2020 22:20 Відповісти
- Оперативники спецслужбы установили, что вкладчиками "пирамиды" стали более 600 000 граждан.
В статье неправильно написано. Правильно будет так:
- Оперативники спецслужбы установили, что вкладчиками "пирамиды" стали более 600 000 дебилов.
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27.08.2020 16:09 Відповісти
Все там правильно написано. Пересичний громадянин - это как раз дебил. И периодические (раз в 4 года) медицинские тесты, регулярно проводимые государством, это подтверждают.
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27.08.2020 16:25 Відповісти
Нит. Конечно же, какая то небольшая часть там чисто дебилов есть. Но большинство все отлично понимало. Что это пирамида. Просто хотели успеть срубить денег, и решили что смогут. Как игра в казино. То есть сами виноваты конечно же, сыграли и не выиграли.
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28.08.2020 12:14 Відповісти
На початку серпня їхали по одеській трасі. На підїзді до Києва через усю трасу розтяжки з рекламою В2В, хоча навесні, здається, було розлідування, що доводило, що це - піраміда. Як то кажуть, не пройшло і двох років. Ну, чекали, поки зароблять, щоб було що відбирати.
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27.08.2020 16:15 Відповісти
но так и не довели,что это пирамида, никаких норм фактов не было!!
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27.08.2020 18:35 Відповісти
если кто-то обещает тебе доходность больше 20% годовых - это мошенники. Факт.
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28.08.2020 09:36 Відповісти
Не могу не согласится с тем что ждали пока заработает сеть что бы отбирать было что.
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27.08.2020 23:19 Відповісти
Зеб не мамонт. Зеб не вимре.
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27.08.2020 16:45 Відповісти
что за заученная фраза,вам сколько заплатили что ее писать везде?займитесь делом нормальным!
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27.08.2020 18:26 Відповісти
Три кіло шалених бджілок на тиждень.
Як премію ще можуть кіло шоколапок підкинути інколи.
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27.08.2020 19:49 Відповісти
А говорят что украинцы плохо живут.
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27.08.2020 16:45 Відповісти
Кто говорит?
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27.08.2020 17:21 Відповісти
Украинцы.
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27.08.2020 18:36 Відповісти
Плохо живуюет тот, кто боиться рисковать. Я, благодаря В2В, позакрывала все кредиты, вылезла из такой ж...пы, что ужас. И если б я учуяла, что меня разводят - не лезла бы туда. А так я купила ювелирку и получила обычный кешбек, что сейчас предлагает чуть ли не каждый магазин.
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28.08.2020 11:05 Відповісти
Я так понимаю, что закончила курсы "Как зарабатывать на ***Bet", взяла деньги в Money*** на стартовый взнос, потом немного не повезло, но B2B Jewelry спасли?
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28.08.2020 12:22 Відповісти
Во всём этом деле, главное было дать возможность лохам принести все деньги. Когда лох кончился - можно лавочку с помпой и прикрывать с помощью СБУ. Что бы у лоха не было ни капли сомнений что его развели! Аплодисменты!
СБУ заблокировала пирамиду B2B Jewelry после двух лет работы - Цензор.НЕТ 9629
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27.08.2020 17:20 Відповісти
Як завжди, вчасно. Дякуємо СиБиУ, за те, що ви є!
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27.08.2020 17:39 Відповісти
Просто надо уметь объяснить СБУ, что это не финансовая пирамида, а просто неумелое и откровенно глупое управление финансами ордой тупых менеджеров со справками от психиатра.
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27.08.2020 19:59 Відповісти
С какого перепуга из заблокировали, там наши бонусы за покупки,мы их должны получить.зачем этому мешать?!!!!
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27.08.2020 18:25 Відповісти
СБУ заблокировала пирамиду B2B Jewelry после двух лет работы - Цензор.НЕТ 4667
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27.08.2020 18:35 Відповісти
хто останній той лошара
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27.08.2020 21:11 Відповісти
Лохушка, вы друг друга грабили, а не зарабатывали.
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27.08.2020 23:11 Відповісти
Ну и как, все недоброжелатели довольны? Единственная норм компания, но все равно ее всячески пытаются закрыть!!
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27.08.2020 18:33 Відповісти
да, мы довольны. Наблюдая за вашими страданиями с попкорном.
Глупые люди должны страдать.
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28.08.2020 09:37 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=5c6JIUaVEpE&t=5s
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27.08.2020 20:44 Відповісти
600 000 человек ... мягко говоря крайне наивны...
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27.08.2020 20:57 Відповісти
в чем заключается преступление єтих людей и самой организации?
в том что они размещали денежние средства граждан и не платили подати сбушним рейдерам?
наверное єто правильно что украинской власти уже никто не доверяет и не вкладивает инвестиций
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27.08.2020 21:35 Відповісти
Даун, они ничего ни где не размещали, а тупо собирали с лохов деньги с целью украсть
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27.08.2020 23:13 Відповісти
в дерьме живешь 👎
в дерьме сдохнешь 👎
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29.08.2020 14:37 Відповісти
Лох, не смеши меня 🤣
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29.08.2020 14:46 Відповісти
"Кабанчик" созрел, можно резать.
Теперь у В&B есть теперь "отмазка" перед лохами вкладчиками.
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27.08.2020 22:29 Відповісти
думаю ситуацию разрешат в любом случаи и все будет ок!!!! отмазкам места нет и не будет
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28.08.2020 08:52 Відповісти
не льсти себе, Катя, думать ты не умеешь. Иначе не понесла бы деньги откровенным мошенникам.
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28.08.2020 09:38 Відповісти
Ну блин что за фигня, только сеть стала немного подниматься как на тебе налетели чайки, видимо Гонте надоело им платить. Сейчас из за этих граждан не получат выплаты и те кто зашел после карантина.
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27.08.2020 23:14 Відповісти
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28.08.2020 11:41 Відповісти
Это сладкое слово "Халява" )))))
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27.08.2020 23:23 Відповісти
250 млн баксов это полная чушь. лично знаю пацанов вложивших 30- 50 тысяч евро. люди которые по началу вложили по 1000 грн, начали брать кредиты и продавать имущество. там сумма считается в миллиардах баксов. только большая часть осела у тех, кто 2 года в упор не видел эту пирамиду
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27.08.2020 23:25 Відповісти
Так люди и нормально заработали. И вообще не понятна суть претензий от Сбу к В2в. Особенно это умиляет на фоне того факта, что сегодня все работает.
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28.08.2020 12:28 Відповісти
Так СБУ и крышки,а потом закрывает официально.
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28.08.2020 00:45 Відповісти
Денюшка пошла Аваковым с Бакановыми.

А 600 тысяч пострадавших жадных идиотов может быть получат компенсацию за наш счет.
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28.08.2020 01:43 Відповісти
надеюсь что ничего они не получат. Глупые люди должны страдать, может так поумнеют.
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28.08.2020 09:39 Відповісти
Не поумнеют.
Жлобство в сочетании с жадностью и глупостью не лечатся.

К сожалению, в Украине это почти национальная черта.
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28.08.2020 09:48 Відповісти
ну тогда пусть отдают свои денежки дальше. Не жалко.
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28.08.2020 09:53 Відповісти
Не жалко. Но лучше бы их добивали, как загнанных лошадей.

Бо потом носятся эти потерпевшие дебилы по городам и весям с плакатиками и обвиняют всех вокруг в своих просерах.
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28.08.2020 09:57 Відповісти
Ну и отличчно. Я с попкорном жду шоу - истерики "участников проэкта" под Кабмином с душераздирающими рассказами как они заложили квартиру, влезли в долги, отдали "похоронные" деньги и т.п.
Люблю, знаете ли, понаслаждаться страданиями тупых людей, которые из-за своей тупости даже не в силах понять что их тупость и есть причина их страданий
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28.08.2020 10:02 Відповісти
"Оперативники спецслужбы установили, что вкладчиками "пирамиды" стали более 600 000 граждан " - дыбилы , *** )))
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28.08.2020 08:27 Відповісти
многие оч ждали чтобы прикрыли в2в и вот нате! за что боролись на то и напоролись! а в сети конкретно не сказано что это в2в, видно только по фото сертификатам..... не понимаю почему данная инфа скрывается! но я уверенна все наладится и проект будет работать дальше
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28.08.2020 08:51 Відповісти
Так он и сейчас работает, принося Гонте нехилые проценты. Только вы ничего кроме долгов от этой работы не увидите. Нутотаке.
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28.08.2020 09:38 Відповісти
А вы личный бухгалтер ювелирных магазинов ?Откуда такие познания ?????
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28.08.2020 11:46 Відповісти
Меня смущает то, что нету никаких докозательст покупок этих. Мне кажется журналисты совсем разучились работать. Да и вообще, откуда нам знать, что это В2В? Ни одной вывески не вижу
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28.08.2020 10:57 Відповісти
Стандартный B2Bшный дизайн магазина. Или ты думаешь это фото потому выложили что СБУшники пришли сертификаты купить?
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28.08.2020 11:40 Відповісти
Что-то напоминает мне это Казахстан ,там тоже оперативники заинтерисовались и золото всё покрали
И люди ничего не увидели
Не Дай Бог !!!У нас такое случится
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28.08.2020 11:44 Відповісти
Почему журналисты сделали выводы, от Сбу не было никаких официальных заявлений. Да и как-то не совсем понятно, что хотят инкреминировать создателям. То что они купили внедорожники?? Этого нельзя делать бизнесменам?
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28.08.2020 12:26 Відповісти
На радость хейтерам б2б
Надеюсь все будет ок
Очень хочется увидить выплаты
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28.08.2020 15:48 Відповісти
Видимо ничего не вышло у тех, кто СБУ натравил. Магазины работают, выплаты сегодня как раз пришли. Так что у б2б все путем
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28.08.2020 20:49 Відповісти
Не бреши, лохотронщица🤣
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29.08.2020 14:47 Відповісти
Честно говоря сложно делать какие либо выводы исходя из фотографий . Будем следить за новостями
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30.08.2020 10:28 Відповісти

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