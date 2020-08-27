СБУ заблокировала пирамиду B2B Jewelry после двух лет работы

Служба безопасности Украины блокировала противоправную деятельность организованной преступной группировки, участники которого создали финансовую пирамиду для завладения средствами украинских граждан.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает БизнесЦензор.

Служба безопасности не уточняет название пирамиды, однако на опубликованных фотографиях обысков фигурирует один из магазинов ювелирных изделий и "сертификаты" с аналогичным дизайном распространяемым проектом B2B Jewelry.

"Оперативники спецслужбы установили, что вкладчиками "пирамиды" стали более 600 000 граждан. Ориентировочный объем средств, присвоенных и легализованных злоумышленниками через приобретение элитного движимого и недвижимого имущества, инвестирование в подконтрольный бизнес, составляет более $250 млн", – сказано в сообщении СБУ.

По данным следствия СБУ, к организации финансовой схемы причастны более 20 человек, в ней было задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.

"За период функционирования пирамиды, с начала 2019 года, организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более $100 тыс. каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество", – констатируют в СБУ.

27 августа в рамках уголовного производства правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе.

"Судом наложены аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленное на подконтрольные юридические лица. По результатам следственных действий будет принято решение относительно сообщения фигурантам о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса", – отмечается в сообщении.

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Как сообщалось, основатель проекта B2B Jewelry Николай Гонта еще в конце марта публично заявил, что проект "ставится на паузу", включая выплаты кешбэков и вывод средств.

Гонта пообещал, что как только закончится карантин, все магазины сети откроются и возобновят выплаты кэшбека.

Как сообщалось, проект B2B Jewelry имеет все признаки финансовой пирамиды.

В начале марта журналисты опубликовали видео, как из ювелирных магазинов компании с признаками финансовой пирамиды B2B Jewelry вывозят деньги в полиэтиленовых мешках.

По данным B2B Jewelry, в Украине, России и Казахстане работало около 100 ее магазинов, а также собственный ювелирный завод в Винницкой области.

Компания обещала доходность на пассивные инвестиции в изделия из драгметаллов 8% в неделю или около 400% годовых. Инвесторов проекта, по словам Гонты, уже около 500 тысяч. По словам участников проекта, компания привлекла у своих вкладчиков около $250 млн, но подтвердить реалистичность этих цифр невозможно.

По данным Генпрокуратуры и Налоговой службы, совладельцы B2B Jewelry подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, и использовании схемы вывода наличных через фиктивный благотворительный фонд.