Граждане Беларуси смогут въехать в Украину на правах беженцев, – Шмыгаль

Кабинет министров, принимая решение о запрете на въезд для иностранцев, предусмотрел исключение для граждан Беларуси, если они обратятся за предоставлением убежища.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Граждане Беларуси, которые испытывают давление или преследования и нуждаются в дополнительной защите, могут всегда получить ее в Украине... Те граждане Беларуси, которые хотят получить защиту в Украине, могут прибыть в пункты пропуска на границе и сообщить об этом нашим пограничникам", – написал Шмыгаль.

Премьер добавил, что кроме беженцев и лиц, нуждающихся в защите, на территорию Украины смогут въехать также иностранцы, которые здесь учатся или проходят военную службу, имеют вид на постоянное и временное проживание в Украине, которые находятся здесь транзитом, дипломаты и консулы.





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Как сообщалось, Кабмин с 29 августа до 28 сентября запретил въезд в Украину для иностранных граждан.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, данное ограничение не будет касаться лиц, имеющих разрешение на проживание, являющихся членами международных и гуманитарных миссий, тем, кто въезжает в страну транзитом, является водителем грузовых транспортных средств, инструктором государств-членов НАТО, культурным деятелем, имеющим приглашение от учреждения культуры, а также ряда других категорий лиц.

Народный депутат Алексей Гончаренко (фракция "Евросолидарность") заявил, что 30-дневный запрет на въезд в Украину иностранцев не будет распространяться на граждан Беларуси.



