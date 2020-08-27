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Лукашенко попросил Путина о рефинансировании $1 миллиарда долга

Лукашенко попросил Путина о рефинансировании $1 миллиарда долга

Захвативший власть в Беларуси президент Александр Лукашенко заявил, что премьер-министры Беларуси и России проведут переговоры о рефинансировании $1 млрд белорусского госдолга на основании его договоренностей с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает БелТА, передает БизнесЦензор.

"Мы договорились с президентом России, и сегодня наш премьер-министр проведет переговоры с Михаилом Мишустиным (премьер-министром России) по поводу рефинансирования", - заявил Лукашенко.

Он уточнил, что "речь идет о рефинансировании в текущем году $1 млрд из долга перед Российской Федерацией".

"То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты", - сказал президент Беларуси.

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