Минприроды запустит первое в мире приложение для виртуальных путешествий по Чернобылю

В октябре заработает первое в мире мобильное приложение, которое позволит в виртуальном формате путешествовать по Зоне отчуждения. Тур по Чернобылю будет происходить в сопровождении аудиогида и будет доступен на украинском и английском языках.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Разработчики приложения уже оцифровали центральную площадь Припяти, радиолокационную станцию ​​"Дуга" и колесо обозрения. Эти объекты станут основой виртуальной карты.

Мобильное приложение привлечет мировое внимание к Чернобыльской зоне, так как она является частью общего с Офисом президента проекта "Магниты Украины", который будет способствовать популяризации Чернобыля.

"Сегодня Чернобыль - это не только упоминание о страшной аварии, но и популярное туристическое направление. Теперь увидеть последствия Чернобыльской катастрофы сможет любой, в любом уголке мира. Поэтому мы, как Министерство, со своей стороны будем способствовать развитию такого проекта", - прокомментировал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.