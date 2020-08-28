В госбюджет заложат 20 миллиардов на компенсации по "зеленому тарифу", – Шмыгаль
Кабинет министров заложит в проект госбюджета на 2021 год расходы в сумме 20 млрд грн на прямые компенсации выплат по "зеленому тарифу" для производителей электроэнергии из возобновляемых источников.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил он в ходе онлайн-встречи с Европейской бизнес-ассоциацией (ЕБА), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
При этом Шмыгаль подтвердил, что погашение существующей задолженности по "зеленому тарифу" будет осуществляться в соответствии с условиями ранее подписанного меморандума между правительством и инвесторами в ВИЭ.
Как уточнил агентству один з участников веб-конференции, премьер-министр отметил, что правительство планирует 40% накопленных перед "зеленой" генерацией долгов выплатить в четвертом квартале 2020 года.
Как сообщалось, 21 июля Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона №3658, предусматривающий снижение "зеленого" тарифа на 15% для большинства СЭС и на 7,5% для ВЭС, а также компенсацию не менее 20% выплат по нему из госбюджета.
"Зеленый тариф" – субсидия производителям электрической энергии из возобновляемых источников (ВИЭ), которая была введена в 2009 году. Сегодня зеленая генерация вырабатывает около 7% электроэнергии в балансе страны, но при этом потребляет около четверти всей стоимости электроэнергии.
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Это всё, млять, что нужно знать про "зелёный тариф" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А помидоры - вообще по сорок!
Я считаю что нужно весь общественный транспорт, все ети автобусы, трамваи, метро, утилизировать и закрыть а вместо него закупить 10 легковых автомобилей Тесла. Логика точно такая же как у тех кто придумал *зеленые тарифы*.
союзників расеї. Скоро, через СЕС не буде де селянам пасти худобу, а від вітряков, птахи буду обминути наші землі.
А якщо щось є, допускати капітал маоїстів в країну, коли у нас декомунізація і коли вони разом з кацапньой навчання військові проводять?
Так вірніше.
А 20 МЛРД ВІЗМЬМУТЬ З КИШЕНІ УКРАЇНЦІВ
Зе чмо лиже дупу Ахметкє і Ко - головним власникам сонячних станцій в Україні.
Вопросов много, но самый главный вопрос почему руководство страны, которое избрано народом для улучшения благосостояния народа и конкурентности государства нелает все наоборот?
Ответ наверное такой же не логичный, как и действия власти.
, как сказал президент,но он правда еще только учится им быть :"Держава у Нас бида и на всих грошей не хватае".
Потому, что в первую очередь надо накормить, самый нуждающихся, так сказать сироток, как в 12 стульях и ни чего с тех времен не поменялось, а это олигархи и сама власть, или власть не получает "откат", финансируя олигархический бизнес с налогов народа, который платит в бюджет со своего бизнеса и своих зарплат.
Короче государством распоряжаются не хорошие люди, а что наперсточники делают с обманутыми, правильно,-оставляют без шансов на возмездие, просто у нас цели разные и люди виноваты только в том, что хотят жить и работать, а те кто у власти - трутни и работать не умеют, а толькл хотят шикарно жить, а потму быть у власти и распоряжаться людьми на свое усмотрение.