БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
3 561 53

В госбюджет заложат 20 миллиардов на компенсации по "зеленому тарифу", – Шмыгаль

В госбюджет заложат 20 миллиардов на компенсации по

Кабинет министров заложит в проект госбюджета на 2021 год расходы в сумме 20 млрд грн на прямые компенсации выплат по "зеленому тарифу" для производителей электроэнергии из возобновляемых источников.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил он в ходе онлайн-встречи с Европейской бизнес-ассоциацией (ЕБА), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом Шмыгаль подтвердил, что погашение существующей задолженности по "зеленому тарифу" будет осуществляться в соответствии с условиями ранее подписанного меморандума между правительством и инвесторами в ВИЭ.

Как уточнил агентству один з участников веб-конференции, премьер-министр отметил, что правительство планирует 40% накопленных перед "зеленой" генерацией долгов выплатить в четвертом квартале 2020 года.

Как сообщалось, 21 июля Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона №3658, предусматривающий снижение "зеленого" тарифа на 15% для большинства СЭС и на 7,5% для ВЭС, а также компенсацию не менее 20% выплат по нему из госбюджета.

"Зеленый тариф" – субсидия производителям электрической энергии из возобновляемых источников (ВИЭ), которая была введена в 2009 году. Сегодня зеленая генерация вырабатывает около 7% электроэнергии в балансе страны, но при этом потребляет около четверти всей стоимости электроэнергии.

Автор: 

Кабмін (7746) Зелений тариф (333) Шмигаль Денис (1485)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Топ коментарі
+19
"Сегодня зеленая генерация вырабатывает около 7% электроэнергии в балансе страны, но при этом потребляет около четверти всей стоимости электроэнергии."
Это всё, млять, что нужно знать про "зелёный тариф" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
28.08.2020 16:14
+15
Все было нормально в энергосекторе пока не появились зеленные, электричества всем хватало, оно было дешевое, теперь вместо того чтоб поднять заплаты нищим учителям, докторам... пенсии... налогоплательщики должны содержать зеленные электростанции, это возможно только в таком е#анутом государстве как наше...
показати весь коментар
28.08.2020 18:46
+9
Ах***ть, правда? Вместо закупки вооружения десятки миллиардов денег в туалет спускают. Ето в той стране в которой война, в которой каждый месяц умирают десятки детей которым нет денег на дорогостоящие операции, денег Ахметову выделяется больше чем на оборонку. Только потом не пищите что нужно помочь армии.
показати весь коментар
28.08.2020 16:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Сегодня зеленая генерация вырабатывает около 7% электроэнергии в балансе страны, но при этом потребляет около четверти всей стоимости электроэнергии."
Это всё, млять, что нужно знать про "зелёный тариф" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
28.08.2020 16:14 Відповісти
ага, коцапский газ "дешевле"
показати весь коментар
28.08.2020 18:07 Відповісти
Не говори!
А помидоры - вообще по сорок!
показати весь коментар
28.08.2020 18:30 Відповісти
ну да, а бананы по двадцать!
показати весь коментар
28.08.2020 18:36 Відповісти
Ах***ть, правда? Вместо закупки вооружения десятки миллиардов денег в туалет спускают. Ето в той стране в которой война, в которой каждый месяц умирают десятки детей которым нет денег на дорогостоящие операции, денег Ахметову выделяется больше чем на оборонку. Только потом не пищите что нужно помочь армии.
показати весь коментар
28.08.2020 16:52 Відповісти
Причем этот урод потом издевается выделяя крохи через свой фонд и пиарясь на этом. Ни Петя, ни Зеля решать с ним ничего не хотят
показати весь коментар
29.08.2020 15:04 Відповісти
Сегодня зеленая генерация вырабатывает около 7% электроэнергии в балансе страны, но при этом потребляет около четверти всей стоимости электроэнергии.
Я считаю что нужно весь общественный транспорт, все ети автобусы, трамваи, метро, утилизировать и закрыть а вместо него закупить 10 легковых автомобилей Тесла. Логика точно такая же как у тех кто придумал *зеленые тарифы*.
показати весь коментар
28.08.2020 16:55 Відповісти
Сколько там Свинарчук украл, зебилы? Каждый из вас по штуке гривен скинется Лохметову.
показати весь коментар
28.08.2020 18:16 Відповісти
А сколько?
показати весь коментар
29.08.2020 13:03 Відповісти
Так Петя его тоже лелеял
показати весь коментар
29.08.2020 15:06 Відповісти
Петя не просто его лелеял, он стал его партнёром по бизнесу, скупив по дешёвке акции ДТЭКа.
показати весь коментар
29.08.2020 16:56 Відповісти
Ахметова должны арестовать за подкуп чиновников и аферы и махинации нанесшие многомиллиардные убытки государству!
показати весь коментар
28.08.2020 18:17 Відповісти
Все было нормально в энергосекторе пока не появились зеленные, электричества всем хватало, оно было дешевое, теперь вместо того чтоб поднять заплаты нищим учителям, докторам... пенсии... налогоплательщики должны содержать зеленные электростанции, это возможно только в таком е#анутом государстве как наше...
показати весь коментар
28.08.2020 18:46 Відповісти
Едь к великим соседям - они не ** ......тые !
показати весь коментар
28.08.2020 19:34 Відповісти
А что соседи? Электричества много, оно дешёвое на столько, что Украине приходится законодательно запрещать его покупать.
показати весь коментар
29.08.2020 15:11 Відповісти
Ясен пень, жизнь холопа в РФ не стоит и ломаного цента, так же как никто не считал стоимость вреда и убытков от разлитой в реку соляры в Норильске и эколгический вред от ядерного взрыва в Северодвинске.У них самая опасная и самая дорогая для здоровья людей энергия атома - "самая дешёвая", а спина подтуповатого крепостного дешевле чем породистая гончая.
показати весь коментар
29.08.2020 16:26 Відповісти
Чемодан-вокзал-Швейцария.
показати весь коментар
29.08.2020 16:19 Відповісти
Когда и под "кого" были приняты законы о так называемой "Зелёной энергетике" ?
показати весь коментар
30.08.2020 10:42 Відповісти
Налог на Зелень
показати весь коментар
28.08.2020 22:18 Відповісти
даже косабе вошли в проект ИТЭР https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80 ИТЭР вики ... в не очень далёкой перспективе все разумные правительства обеспечат свои страны генерацией, а мы будем отстёгивать из бюджета по договорам.
показати весь коментар
28.08.2020 22:54 Відповісти
ДЕБИЛЫ !!! ОГРАНИЧЬТЕ ДО 100МВт В МЕСЯЦ - ОПЛАЧИВАЕТСЯ, А ОСТАЛЬНЫЕ НЕТ !!!
показати весь коментар
28.08.2020 23:10 Відповісти
І як вирішити, кому сплатити, а кому ні? Генерації належать різним людям. А прибудинкові ФЕС як рахувати?
показати весь коментар
29.08.2020 08:13 Відповісти
А прибудинкові нехай самі їдять свою енергію. Якби Ви знали, які технічні проблеми породила ця "зелена"! За фінансові мовчу взагалі.
показати весь коментар
29.08.2020 13:05 Відповісти
Меняй подводящие ветхие сети на новые, привыкли в говне сидеть веками.
показати весь коментар
29.08.2020 16:31 Відповісти
Це мені рекомендація? Дякую. Мені якось непотрібно. Ясно, що Ви не в курсі справи. Як і всі, хто так підтриму. "зелену". Як Ви думаєте, чому атомні позакривали, а теплові ахмєтовські процвітають?
показати весь коментар
29.08.2020 16:44 Відповісти
Та й обмеження у 100МВт легко обійти, розбивжи генерацію на кілька приєднань (навіть віртуальних)
показати весь коментар
29.08.2020 08:14 Відповісти
Вони так і роблять. Записують на якихось бабусь-дідусів.
показати весь коментар
29.08.2020 13:07 Відповісти
Из наших карманов. Правильно, газ по семь тысяч,электроэнергия,которой ПРОФИЦИТ( продавайте дешевле,замещайте газ,утырки!) Вместо этого развивать для населения зелёный тариф, дают заработать межнациональным транснациональным корпорациям с зицпредседателями типа "шулеров станочников" татарского происхождения.Быдло все стерпит,главное назвать "рыночными рехформами" когда тупо грабят.
показати весь коментар
29.08.2020 11:31 Відповісти
Скорее наоборот, власть повышает тарифы на електроенергию чтобы украинцы возвращались на росийскую газовую иглу потому что кацапам и нашим колаборантам некуда уже газ девать.
показати весь коментар
29.08.2020 14:10 Відповісти
Українці створюють робочі місця в КНР, сплачуючи "зелений тариф", фінансова підримуючи комуняк КПК (китайських фашистів),
союзників расеї. Скоро, через СЕС не буде де селянам пасти худобу, а від вітряков, птахи буду обминути наші землі.
показати весь коментар
29.08.2020 13:17 Відповісти
шо ти верзеш, , в тебе вдома все з китаю.
показати весь коментар
29.08.2020 16:52 Відповісти
Ти був у моєму в домі? Смішний ти?
А якщо щось є, допускати капітал маоїстів в країну, коли у нас декомунізація і коли вони разом з кацапньой навчання військові проводять?
показати весь коментар
29.08.2020 16:57 Відповісти
а з чого ти пишеш? З персонально] ЭВМ "Электроника"?
показати весь коментар
29.08.2020 17:19 Відповісти
Еге ж
показати весь коментар
29.08.2020 17:40 Відповісти
В госбюджет заложат 20 миллиардов на компенсации по "зеленому тарифу", – Шмыгаль - Цензор.НЕТ 201
показати весь коментар
29.08.2020 17:45 Відповісти
У тебе теж таке?
показати весь коментар
29.08.2020 17:48 Відповісти
нет, у меня интел и майкрософт
показати весь коментар
29.08.2020 17:50 Відповісти
Да ти маладец
показати весь коментар
29.08.2020 17:56 Відповісти
Прикройте наконец-то рыжую кормушку
показати весь коментар
29.08.2020 15:03 Відповісти
Рудому, годувальницю?
Так вірніше.
показати весь коментар
29.08.2020 15:04 Відповісти
а где ж он будет харчеваться*
показати весь коментар
29.08.2020 16:53 Відповісти
Папа Льоня не дасть з голоду померти.
показати весь коментар
29.08.2020 16:58 Відповісти
ему без харчей нельзя!
показати весь коментар
29.08.2020 17:17 Відповісти
В точку
показати весь коментар
29.08.2020 17:47 Відповісти
20 миллиардов взяли з наших карманов.
показати весь коментар
29.08.2020 17:50 Відповісти
это мало надо двестибайден на выборы потратился сильно надо помочь хорошему человеку
показати весь коментар
29.08.2020 20:28 Відповісти
Кабинет министров заложит в проект госбюджета на 2021 год расходы в сумме 20 млрд грн на прямые компенсации выплат по "зеленому тарифу" для производителей электроэнергии из возобновляемых источников. Источник: https://biz.censor.net/n3216413

А 20 МЛРД ВІЗМЬМУТЬ З КИШЕНІ УКРАЇНЦІВ

Зе чмо лиже дупу Ахметкє і Ко - головним власникам сонячних станцій в Україні.
показати весь коментар
29.08.2020 21:44 Відповісти
Если средняя рыночная цена в Европе "Зеленой" э/э 5,5 евроцентов, то почему в Украине 13,5?,тогда почему ее не импортировать по 5, 5 цента, а платить с бюджета за бизнес,который принадлежит олигархам,а не конкурентный, когда мелкий производитель мог тоже без ограничений продавать излишки своей э/э на рынок повысив предложение и понизив цены до уровня Европейских так еще и налоги поступали бы в бюджет от бизнеса , а не на олигархический бизнес из бюджета, что уже не логично и крименально , к тому же оборудование для э/э в Украине импортное,завезенное без НДС, так почему его не производить в Украине, а импортируют,тем самым оставляя зарплаты и налоги у себя в Украине, а импортируя,увеличивая отрицательный торговый баланнс, а значит скрытую девальвацию и инфляцию, которая срывается поддержкой курса гривны займами, но когда займы уменьшаться то курс сразу пойдет вверх, только пенсии, зарплаты и сбережения в гривная у украинцев остануться прежними.
Вопросов много, но самый главный вопрос почему руководство страны, которое избрано народом для улучшения благосостояния народа и конкурентности государства нелает все наоборот?
Ответ наверное такой же не логичный, как и действия власти.
, как сказал президент,но он правда еще только учится им быть :"Держава у Нас бида и на всих грошей не хватае".
Потому, что в первую очередь надо накормить, самый нуждающихся, так сказать сироток, как в 12 стульях и ни чего с тех времен не поменялось, а это олигархи и сама власть, или власть не получает "откат", финансируя олигархический бизнес с налогов народа, который платит в бюджет со своего бизнеса и своих зарплат.
Короче государством распоряжаются не хорошие люди, а что наперсточники делают с обманутыми, правильно,-оставляют без шансов на возмездие, просто у нас цели разные и люди виноваты только в том, что хотят жить и работать, а те кто у власти - трутни и работать не умеют, а толькл хотят шикарно жить, а потму быть у власти и распоряжаться людьми на свое усмотрение.
показати весь коментар
30.08.2020 14:01 Відповісти
В госбюджет заложат 20 миллиардов на компенсации по "зеленому тарифу", – Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8777
показати весь коментар
30.08.2020 14:58 Відповісти
Сарказм чи ідіотизм?
показати весь коментар
30.08.2020 20:10 Відповісти
За зеленського голосував ?
показати весь коментар
30.08.2020 20:57 Відповісти
Боже збав!
показати весь коментар
31.08.2020 05:44 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 