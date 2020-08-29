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АМКУ проверит обоснованность повышения цен на газ для населения

АМКУ проверит обоснованность повышения цен на газ для населения

Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил поставщикам газа для населения обязательные к рассмотрению рекомендации своевременно информировать бытовых потребителей об изменениях цен на газ, а также не допускать необоснованного повышения цен на топливо. АМКУ также начал исследование обоснованности повышения цен на газ для населения.

Как сообщает пресс-служба АМКУ, соответствующее решение вынесено в отношении 38 газопоставляющих компаний, передает БизнесЦензор.

В АМКУ напомнили, что с 1 августа после отмены механизма ПСО каждое домохозяйство получило возможность свободного выбора любого поставщика природного газа, в том числе по ценовым критериям, является важным шагом в развитии конкуренции. При этом действующий поставщик должен заблаговременно информировать потребителя об изменении цены.

"Соответственно потребитель сможет планировать собственные расходы по новой цене или искать другого поставщика, которых на сегодня в Украине несколько сотен. Так должна работать настоящая конкуренция. Однако, реальная картина в августе была другой. Часть поставщиков природного газа на собственных веб-сайтах по состоянию на 25 августа так и не обнародовали информацию о новых ценах", – отмечают в АМКУ

"Таким образом украинцы потребляли природный газ, не зная его новой стоимости, которая затем будет отражена в счетах за август. При этом розничные цены на природный газ для бытовых потребителей в августе по сравнению с июлем существенно увеличилась", – сказано в сообщении.

Комитет отмечает, что увеличение газоснабжающими компаниями розничных цен на природный газ для бытовых потребителей должно быть должным образом обоснованным. При этом, население должно быть своевременно проинформировано об изменении цены газа.

Учитывая это, АМКУ на заседании 28 августа рекомендовал газопоставщикам своевременно информировать бытовых потребителей об изменениях цен на газ до введения их в действие.

Они также обязаны предпринять меры по установлению цен на природный газ на уровне, который существовал бы в условиях существования значительной конкуренции на рынке.

"Одновременно Комитет начал углубленное исследование действий газоснабжающих компаний на предмет соблюдения ими конкурентного законодательства", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, срок действия ПСО завершился 1 августа, после чего потребители получили возможность выбирать поставщика природного газа.

Перед этим Кабинет министров утвердил ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" поставщиком "последней надежды" (ППН) на рынке природного газа для населения сроком на три года.

Автор: 

газ (7929) Антимонопольний комітет (1448) Тарифи на газ (713)


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Топ коментарі
+11
Повысили цену, расследуют повышение цены... В итоге скажут, что все законно. Изображают перед лохторатом бурную деятельность.
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29.08.2020 18:11
+5
Там формула изначально преступная, газ должен продаваться по цене покупки на хабе+накрутки, а не по цене стоимости газа на хабе на момент начала отопительного сезона.
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29.08.2020 17:22
+4
Не понятно. Главнокомандующий на предвыборных выступлениях обещал "бароцца с грабительскими тарифами"! А теперь шо- бароцца устал и решил на 45 процентов повысить?
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30.08.2020 10:43
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вот последствия рынка газа
уже было сообщение о 90 участников рынка
просто посредники или просто ,, спекулянты ,,
которые даже на бумагу не тратятся
торги в электронном виде
уже добавили статью транспортировка
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29.08.2020 16:37 Відповісти
Там формула изначально преступная, газ должен продаваться по цене покупки на хабе+накрутки, а не по цене стоимости газа на хабе на момент начала отопительного сезона.
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29.08.2020 17:22 Відповісти
Повысили цену, расследуют повышение цены... В итоге скажут, что все законно. Изображают перед лохторатом бурную деятельность.
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29.08.2020 18:11 Відповісти
ЛОХИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ! ПРОСТО ПОТОМУ ЧТО ЛОХИ!!
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30.08.2020 00:10 Відповісти
СТОИТ КОНТОРА РОГА И КОПЫТА КОТОРАЯ ПРОДАЕТ ГАЗ ПОСЛЕ 50ти НАКРУТОК! А ЛОХИ ПОКУПАЮТ ПОТОМУ ЧТО ЛОХИ!!
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30.08.2020 00:11 Відповісти
Ты гений! Есть еще bold!)
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30.08.2020 01:13 Відповісти
Не понятно. Главнокомандующий на предвыборных выступлениях обещал "бароцца с грабительскими тарифами"! А теперь шо- бароцца устал и решил на 45 процентов повысить?
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30.08.2020 10:43 Відповісти
Оуууу, май... Неужели. Будем следить за развитием событий.
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30.08.2020 12:28 Відповісти
АМКУ проверит обоснованность повышения цен на газ для населения - Цензор.НЕТ 4944
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30.08.2020 14:56 Відповісти
и что? В результате, ничего не изменится. Но, по идее, зеимбецилы должны быть довольны.
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30.08.2020 15:19 Відповісти
ПРИ повышении цены на газ, кабинет министров должен в соответствии этого сказать жителям Украины , А на сколько будет увеличена субсидия для людей!? И ВООБЩЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ ЧТО БЫ НАШИ ПОЛИТИКИ, ВЕРХОВНАЯ РАДА, КАБМИН И ПРЕЗИДЕНТ КОГДА БУДУТ ГОВОРИТЬ СЛОВА ЕВРОПЕЙСКИЕ ЦЕНЫ, ТО НЕ ДОЛЖНЫ ЗАБЫВАТЬ ГОВОРИТЬ И ПРО ЕВРОПЕЙСКИЕ ЗАРПЛАТЫ И ПЕНСИИ.
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30.08.2020 18:46 Відповісти
нет, насение вообще должно отказаться от идеи субсидирования. это вредная тема, которая раскалывает общество на тех, кто имеет льготы, и тех, кто нет. единственный вопрос, который должен волновать граждан - адекватный уровень заработных плат, чтобы никто не клянчил пильгу и не становился в позу униженного)
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01.09.2020 03:02 Відповісти
Закачали в подземные хранилища рекордное количество газа по самой низкой цене, а теперь будут продавать нам, самым бедным в Европе, с нужным им наваром. Мрази зелёные.
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31.08.2020 08:40 Відповісти
і завершиться все, як із розслідуванням Роттердам+, тобто нічим. насправді вихід є - або виходити на масові протести, або ж масово відмовлятися від газу, настільки масово, щоб пройдисвіти збанкрутіли.
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31.08.2020 10:32 Відповісти
летом отказатся от газа не проблема а что делать зимой?!!
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31.08.2020 10:55 Відповісти
переход на дрова, если есть такая возможность.
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31.08.2020 14:33 Відповісти
ага а дрова типа бесплатно?!!
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31.08.2020 14:37 Відповісти
в наше время ничего бесплатного нет. это же с целью борьбы с газовым монополистом. лично я использую купленные дрова. чтобы снизить их общую стоимость, время от времени хожу собираю валежник в лес. помещения, которые меньше всего нужны - отапливаю по самому минимуму. где необходима стабильная температура и не заводилась сырость установил несколько термопленочных обогревателей (поищите в нете). они нормально греют, при этом очень экономны (вместо 1,5 квт используют 0,2). чтобы снизить теплопотери все окна утеплил двумя слоями пленки, ненужные воообще заложил пенопластом. последние три года сплю в спальном мешке. теперь газовый монополист зарабатывает на мне аж 30-70 грн в месяц вместо 2000-3000)
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31.08.2020 23:17 Відповісти
сам сказал ГАЗОВЫЙ МОНОПОЛИСТ! вот и возникает вопрос а АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМИТЕТ УКРАИНЫ ЧТО ДЕЛАЕТ? А если еще более плотно расмотреть вопрос то газовый монополист это государственная компания т.е. компания которая существует за счет бюджета!! ТАК НАХЕРА МЫ УКРАИНЦЫ СОДЕРЖИМ МОНОПОЛИСТА КОТОРЫЙ НАС ГРАБИТ?!!!
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01.09.2020 00:15 Відповісти
в Украине уже давным давно нет государства, под его вывеской барыжат частные компании на содержании олигархата. нет смысла аппелировать к псевдогосструктурам. нажать на них можно либо бойкотом предоставляемых "услуг", либо тотальным страйком. люди должны выходить на протесты, очень длительные протесты. все эти ахметовы-рошены понимают только язык финансовых убытков. когда у них вопрос встанет о потере миллиарда долларов в месяц, они быстренько вспомнят о "несчастной доленьке пэрэсичных украинцев". во всех западных государствах забота государства о трудящихся выгрызалась только в забастовках. но это легко сказать. сделать намного труднее. по крайней мере, все мои попытки участвовать в забастовках всегда заканчивались увольнением с работы.
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01.09.2020 01:44 Відповісти
разве может одинаково стоить газ
с Уренгоя прокачанного в Словакию
и обратно в Украину
и газ добытый на харьковщине
и это рынок --- барыжничество
а хочется выразиться
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31.08.2020 13:11 Відповісти

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