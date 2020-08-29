АМКУ проверит обоснованность повышения цен на газ для населения

Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил поставщикам газа для населения обязательные к рассмотрению рекомендации своевременно информировать бытовых потребителей об изменениях цен на газ, а также не допускать необоснованного повышения цен на топливо. АМКУ также начал исследование обоснованности повышения цен на газ для населения.

Как сообщает пресс-служба АМКУ, соответствующее решение вынесено в отношении 38 газопоставляющих компаний, передает БизнесЦензор.

В АМКУ напомнили, что с 1 августа после отмены механизма ПСО каждое домохозяйство получило возможность свободного выбора любого поставщика природного газа, в том числе по ценовым критериям, является важным шагом в развитии конкуренции. При этом действующий поставщик должен заблаговременно информировать потребителя об изменении цены.

"Соответственно потребитель сможет планировать собственные расходы по новой цене или искать другого поставщика, которых на сегодня в Украине несколько сотен. Так должна работать настоящая конкуренция. Однако, реальная картина в августе была другой. Часть поставщиков природного газа на собственных веб-сайтах по состоянию на 25 августа так и не обнародовали информацию о новых ценах", – отмечают в АМКУ

"Таким образом украинцы потребляли природный газ, не зная его новой стоимости, которая затем будет отражена в счетах за август. При этом розничные цены на природный газ для бытовых потребителей в августе по сравнению с июлем существенно увеличилась", – сказано в сообщении.

Комитет отмечает, что увеличение газоснабжающими компаниями розничных цен на природный газ для бытовых потребителей должно быть должным образом обоснованным. При этом, население должно быть своевременно проинформировано об изменении цены газа.

Учитывая это, АМКУ на заседании 28 августа рекомендовал газопоставщикам своевременно информировать бытовых потребителей об изменениях цен на газ до введения их в действие.

Они также обязаны предпринять меры по установлению цен на природный газ на уровне, который существовал бы в условиях существования значительной конкуренции на рынке.

"Одновременно Комитет начал углубленное исследование действий газоснабжающих компаний на предмет соблюдения ими конкурентного законодательства", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, срок действия ПСО завершился 1 августа, после чего потребители получили возможность выбирать поставщика природного газа.

Перед этим Кабинет министров утвердил ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" поставщиком "последней надежды" (ППН) на рынке природного газа для населения сроком на три года.