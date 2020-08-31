"Запорожгаз" обнаружил 140 случаев незаконного вмешательства в работу системы газоснабжения
С начала года специалисты газовой службы АО "Запорожгаз" обнаружили 141 случай незаконного вмешательства в сеть газоснабжения. По подсчетам общая сумма нанесенного ущерба составляет 5 млн. грн.
Об этом со ссылкой на пресс-службу "Запорожгаза" сообщает БизнесЦензор.
За восемь месяцев текущего года экспертизой было подтверждено 116 случаев самовольного вмешательства в работу счетчиков. Еще 25 случаев - это врезки в систему газоснабжения в частном секторе.
"Даже во время карантина недобросовестные клиенты прибегают к воровству газа и не задумываются, к каким последствиям это может привести", - рассказывает технический директор АО "Запорожгаз" Юрий Заставский.
"Благодаря современному специальному оборудованию мы безошибочно обнаруживаем места незаконного использования газа. Видеоинспекционные камеры и другие приборы позволяют дистанционно и оперативно выявлять кражи газа даже на значительном расстоянии от дома", - сказал он.
Самовольное вмешательство в газовую сеть не только наносит ущерб газовой компании, но и представляет угрозу для жизни и здоровья самих потребителей. Так как несанкционированное подключение обычно происходит "кустарным" способом и может стать причиной аварии или взрыва.
"Государственную поверку счетчиков осуществляют сотрудники ГП "Запорожстандартметрология", которые выявляют нарушения. Если при визуальной проверке целостности пломб и счетного механизма обнаружены повреждения, приборы учета отправляют на государственную экспертизу. Только при прохождении экспертизы можно подтвердить или опровергнуть факт вмешательства в работу счетчика с целью уменьшения показаний", - сообщает "Запорожгаз".
Все нарушители отсоединены от подачи газа, кроме того, согласно Кодексу газораспределительных систем, им начислены соответствующие штрафные санкции. Средний размер возмещения колеблется от 20 до 200 тыс. грн.
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