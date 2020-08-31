Власти Ивано-Франковска потребовали отменить "красный" уровень карантина в городе

Депутаты Ивано-Франковского гороского совета обратились к президенту, министру здравоохранения и главе Ивано-Франковской облгосадминистрации с призывом отменить "красный" уровень эпидемической опасности в городе.

Соответствующее обращение депутаты поддержали на внеочередной 44 сессии Ивано-Франковского городского совета 31 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу горсовета.

По мнению депутатов, Ивано-Франковск был отнесен к "красному" уровню эпидемической опасности без каких-либо понятных на то причин, что привело к социально-экономической напряженности среди жителей и предпринимателей города.

"Красный" уровень эпидемической опасности влечет за собой целый ряд жестких ограничений, нарушающих конституционные права и свободы жителей нашего города и Ивано-Франковской ОТГ, а именно: запрет работы общественного транспорта, торгово-развлекательных центров, кафе, ресторанов, развлекательных заведений, спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры, учебных заведений и тому подобное. Прекращаются плановые госпитализации в городских больницах, ограничиваются массовые мероприятия. Это фактически парализует экономику города и несет угрозу ее полного уничтожения", – сказано в обращении.

В обращении отмечается, что Минздрав ввел новый показатель, от которого комиссия ТЭБ и ЧС отталкивается, проводя карантинное зонирование.

"А именно – заполнение койко-мест в больницах первой волны госпитализации. Для Ивано-Франковска этот показатель не является до конца объективным, ведь в больницах города, кроме местных жителей на лечение от COVID-19 находится немало жителей других населенных пунктов, которые не входят в Ивано-Франковскую ОТГ", – подчеркивается в обращении.

Кроме того, местные власти указывают, что Ивано-Франковск не получил из госбюджета средства на преодоление кризиса, причиненного предварительными карантинными ограничениями.

"И, наоборот, из-за изменений по налогам и сборам, из казны нашего города, в государственный бюджет было забрано около миллиарда гривен, что повлекло дополнительный экономический кризис в Ивано-Франковской ОТГ", – сказано в обращении.

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В горсовете подчеркивают, что прекращение работы значительного количества заведений субъектов предпринимательской деятельности приведет к тому, что большое количество жителей Ивано-Франковска останется без места работы и средств к существованию, что приведет к ощутимому ухудшению их материального положения.

В итоге депутаты Ивано-Франковского горсовета, просят в кратчайшие сроки отменить решение Госкомиссии ТЭБ и ЧС от 27 августа, которым Ивано-Франковск был отнесен к "красному" уровню карантинной угрозы, а также постановление Кабмина от 22 июля № 641 о введении так называемого "адаптивного карантина", а также пересмотреть методику введения карантинных ограничений.

Как сообщалось, на минвшей неделе Кабинет министров принял решение продлить адаптивный карантин до 31 октября, ужесточив ограничения. В частности, во всех регионах запрещено проведение дискотек, концертов (кроме проводимых заведениями культуры), работа ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга.

В свою очередь Госкомиссия ТЭБ и ЧС пересмотрела эпидемическое зонирование в Украине с 31 августа. Теперь в "красную" зону кроме Черновцов вошел Ивано-Франковск, Калуш, Коломыя, Измаил, а также ряд других городов и районов.