На границе с Венгрией образовались очереди в преддверии ужесточения правил въезда

В связи с анонсированными с 1 сентября ограничениями на въезд в Венгрию и ростом пассажиро-транспортного потока на украинско-венгерской границе образовались очереди.

Об этом сообщает Администрация Государственной пограничной службы Украины, передает БизнесЦензор.

Так, по состоянию на 12:00 31 августа перед пунктом пропуска "Тиса" оформления ожидают 70 легковых автомобилей и 30 микроавтобусов, перед пунктом пропуска "Лужанка" – 120 микроавтобусов и перед пунктом пропуска "Дьяково" – 200 микроавтобусов.

В Госпогранслужбе напомнили, что с 01:00 (по киевскому времени) 1 сентября Венгрия вводит дополнительные ограничения въезда для иностранных граждан, направленные на недопущение распространения коронавируса.

Пропускные операции будут осуществляться в пунктах пропуска "Захонь" (с украинской стороны "Чоп (Тиса)", "Берегшурань" (с украинской стороны "Лужанка"), "Тисабеч" (с украинской стороны "Вилок").

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Как сообщалось, власти Венгрии приняли решение закрыть границы для иностранцев с 1 сентября для сдерживания распространения коронавируса COVID-19.

Жители Венгрии, возвращающиеся на родину, должны будут в обязательном порядке отправляться на карантин. Только после того, как результаты двух анализов на COVID-19 будут отрицательными, ограничения для них будут отменены.