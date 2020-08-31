ДТЭК Ахметова предложил вернуть государству арендованные шахты

Компания ДТЭК предлагает правительству создать на базе государственного ПАО "Центрэнерго" единый топливно-энергетический комплекс, куда должны войти до десяти эффективных государственных шахт, в том числе пять шахт объединения "Добропольеуголь", которые ДТЭК во времена Януковича взял в аренду до 2059 года.

Соответствующее предложение главе Кабмина Денису Шмыгалю в июле направило ООО "ДТЭК "Добропольеуголь", сообщают Наші гроші cо ссылкой на копию документа, передает БизнесЦензор.

В письме ДТЭК утверждает, что государственные шахты сейчас очень неэффективны, себестоимость добычи угля в них на уровне 4 тыс. гривен за тонну, что значительно выше цен его закупки ТЭС. Из-за этого увеличивается дотации шахтеров из бюджета, в этом году они составят 3,7 млрд грн, что на 1 млрд грн больше, чем годом ранее.

Поэтому нужно ликвидировать неэффективные государственные шахты, а из эффективных предприятий сформировать единый топливно-энергетический комплекс (ТЭК) с эффективными государственными ТЭС.

Так как в государственной собственности только "Центрэнерго", то предлагается ТЭК формировать на его базе с участием пяти шахт "Добропольеугля" и еще трех-пяти государственных шахт. Это, по мнению ДТЭК, позволит повысить приватизационную цену "Центрэнерго" и обеспечить прибыльную работу госшахт.

В письме "ДТЭК "Добропольеуголь" напоминает, что в 2010 году арендовало пять шахт государственного угольного объединения "Добропольеуголь". Аренда была рассчитана на 49 лет – до 2059 года. ДТЭК утверждает, что за десятилетие пользования госсобственностью инвестировал в "Добропольеуголь" $400 млн. Все это, утверждают в ДТЭК, позволит объединению в ближайшее десятилетие добывать по 4 млн тонн угля ежегодно с более низкой себестоимостью, чем на других госшахтах.

При этом в письме менеджер ДТЭК не объясняет почему группа Рината Ахметова хочет отказаться от шахт "Добропольеугля".

В то же время в документе отмечается, что введение нового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года, а также открытие импорта электроэнергии и использование на "Центрэнерго" газа привело к профициту украинского угля. Поэтому ДТЭК вывел в простой "Добропольеуголь" с 1 апреля по 13 июля.

А инициатива Минэнерго по отгрузке ДТЭК угля на "Центрэнерго", по мнению компании, "не является системным решением".

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Косвенно предложения ДТЭК уже поддержала и.о. министра энергетики Ольга Буславец, которая накануне также заявила о необходимости создания вертикально интегрированной компании на базе "Центрэнерго" и наиболее эффективных государственных шахт.

Сейчас ДТЭК Рината Ахметова контролирует 90% добычи энергетического угля, 70% мощностей ТЭС и 25% "зеленой" генерации. Именно в развитие "зеленой" генерации были направлены инвестиции в последние годы, что позволило "ДТЭК ВИЭ" занять в 2019 году 26% рынка "зеленой" энергетики.

Напомним, шахты "ДТЭК "Добропольеуголь" добывают уголь газовой марки. С 1 апреля компания ДТЭК вывела в простой (остановила все производственные процессы, кроме поддержания жизнедеятельности) шахты предприятия, назвав причиной "системный кризис в энергетической отрасли Украины". Это совпало с ухудшением конъюнктуры на рынке электроэнергии и прекращением ее экспорта ДТЭК в Венгрию.

Шахты ДТЭК вышли из простоя после того, как при посредничестве и.о. министра энергетики Ольги Буславец ДТЭК получил контракт на поставку угля на "Центрэнерго".

СМИ сообщали, что в середине 2014 года якобы из-за нерентабельности была остановлена ​​работа одной из арендованных у государства шахт "Добропольеуголь" – "Билецкой", с запасами угля в 90 млн тонн. Сейчас ДТЭК согласовывает с Фондом госимущества ее полное закрытие. Она одна из пяти, упомянутых ДТЭК для формирования ТЭК с "Центрэнерго".